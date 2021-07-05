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Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

05.07.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen trafik kazasında görev yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Alışkan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Derbent köyü kavşağında meydana gelen kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti. Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

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POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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