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  4. Son dakika! Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu

Son dakika! Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu

16.06.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika! Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu

Olay, saat 17:30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu.

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3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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