Son dakika! Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu

Olay, saat 17:30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

