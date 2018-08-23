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Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Tufan yönetimindeki 35 EE 939 plakalı otomobil, Kütahya-Uşak karayolunun Zafertepe Çalköyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü, eşi Fatma ve 3 yaşındaki çocukları Elif Rezza Tufan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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altıntaş Kütahya trafik kazası

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