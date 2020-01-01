Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Merkez Komite Toplantısı'nda konuştu.

Kim, ABD ile ilişkilerde güven inşa etmek amacıyla nükleer silah ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerini rafa kaldırdıklarını ancak Washington yönetiminin buna Güney Kore ile ortak tatbikat düzenleyerek ve Pyongyang'a daha fazla yaptırım getirerek karşılık verdiğini söyledi.

ABD'nin kendilerini oyaladığını belirten Kim, bu koşullar altında füze denemelerini durdurma anlaşmasına tek taraflı uymalarını gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.

Kuzey Kore'nin stratejik silahlar geliştirme projelerini daha etkili şekilde ilerletmesi gerektiğini vurgulayan Kim, "Dünya, yakın gelecekte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) yeni stratejik silahına şahitlik edecek." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin nükleer caydırıcılığını ne kadar artıracağının ABD'nin gelecekteki tutumuna bağlı olduğunu aktardı.