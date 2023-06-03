Kuzey Kore’nin uydu fırlatışı Güney Kore’yi karıştırdı! Siren sesleri bir an bile susmadı... Büyük panik yaşandı

Kuzey Kore'nin 31 Mayıs tarihindeki uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti. Denme öncesinde hem Kuzey Kore’de hem de çevresindeki ülkelerde uyarı sesleri bir an bile susmadı. Siren seslerinin çınladığı Güney Kore’de bir TikTok kullanıcısı uydu denemesi sırasında evlerinde yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

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Kuzey Kore’nin başarısızlıkla tamamlanan uydu atışı denemesi sırasında Güney Kore’de evlerinde yaşadıkları panik anlarını bir TikTok kullanıcısı kaydetti. Sirenlerin duyulmasının ardından yapılan anonslarda herkesin en yakın sığınağa geçmesi gerektiği belirtiliyor.