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  4. Kuzey Kore’nin uydu fırlatışı Güney Kore’yi karıştırdı! Siren sesleri bir an bile susmadı... Büyük panik yaşandı

Kuzey Kore’nin uydu fırlatışı Güney Kore’yi karıştırdı! Siren sesleri bir an bile susmadı... Büyük panik yaşandı

03.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı Kuzey Kore’nin uydu fırlattığı anların Güney Kore’deki yansımalarını paylaştı. Sabah saatlerinde bir anda dışarından siren sesleri duymaya başlayan ve o anları saniye saniye kaydeden TikTok kullanıcısı yaşadıklarını paniği de paylaştı.

Kuzey Kore'nin 31 Mayıs tarihindeki uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti. Denme öncesinde hem Kuzey Kore’de hem de çevresindeki ülkelerde uyarı sesleri bir an bile susmadı. Siren seslerinin çınladığı Güney Kore’de bir TikTok kullanıcısı uydu denemesi sırasında evlerinde yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

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Kuzey Kore’nin başarısızlıkla tamamlanan uydu atışı denemesi sırasında Güney Kore’de evlerinde yaşadıkları panik anlarını bir TikTok kullanıcısı kaydetti. Sirenlerin duyulmasının ardından yapılan anonslarda herkesin en yakın sığınağa geçmesi gerektiği belirtiliyor.

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