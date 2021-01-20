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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Suçu üstlenen Kuzey cezaevine mi girecek?

20.01.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey'in kızları ile bacanakların eğlence dolu kar tatili kaçamağının ekrana geldiği tanıtımda Mine ve Emin'in mahsur kalması korku dolu anlara sahne oluyor. Kuzey, Sefer ve Ruhi, Engin Ar'ı şikayetinden vazgeçirmeye çalışırken, Kuzey'in suçu üstlenmesi ise dikkat çekiyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 23 Ocak'ta ekrana gelecek olan 48. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey ile Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha kendi evlerinde uyandı ancak rüya gibi evlerinde baş başa olan ikilinin bu hali çok uzun sürmedi. Feride, Gökçe ve Mine'nin gelişi Kuzey'in hayallerini suya düşürdü. Yıldız, Kuzey'in kızlarıyla yaşamak isterken, bu isteği evde zor anlar yaşamasına sebep oldu. Yıldız'ın asıl problemi ise restorandaki işlerin kötüye gitmesiydi. Restorana tekrar müşteri çekerek durumu düzeltmek için Feride'nin önerisi ise ünlü gurme Engin Ar oldu. Gurme Engin Ar'ın Ordu'ya gelişi restoran için yeni bir umut ışığı oldu ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Yıldız, restoranda büyük bir hazırlık yaparken Kuzey, Sefer ve Ruhi de Engin Ar'ı ağırladı. Hep birlikte ördek avına gittiklerinde Engin Ar'ın başına gelmeyen kalmazken, balık tutmaya gittiklerinde ise ortaya çıkan bir gerçek Kuzey'i çileden çıkardı. Gurme Engin Ar, Feride ile görüşmek için geldiğini söyleyince "This is Ordu!" kurbanı oldu. Bir türlü evlenemeyen Poyraz ve Kamer ise büyük bir adım atarak kaçmaya karar verdi. Engin Ar'a ise asıl büyük darbe finalde Yıldız'dan geldi. Restorana gelen Engin Ar'ın, Feride ile ilgili düşüncelerini Kuzey'den öğrenen Yıldız, ünlü gurmenin kafasında şişe kırarak duruma son noktayı koydu.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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