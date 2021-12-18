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  4. Kuzey Yıldızı'yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle hayran bıraktı! Yeni yaşını böyle kutladı

Kuzey Yıldızı'yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle hayran bıraktı! Yeni yaşını böyle kutladı

18.12.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile kariyerinde büyük bir başarı elde eden oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile romantik bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutlayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Kuzey Yıldızı'yla parlayan Aslıhan Güner çiçekli minisiyle hayran bıraktı! Yeni yaşını böyle kutladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

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Kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile romantik bir akşam yemeğiyle yeni yaşını kutlayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

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Doğum günü organizasyonuna çiçekli mini bir elbiseyle katılan oyuncu, yemek öncesi ayna karşısında verdiği bir pozu da takipçileriyle yayınladı.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Güner'i iltifat yağmuruna tuttu.

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Aslıhan Güner Instagram
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