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Kylie Jenner dudaklarının sırrı! Ameliyat masasına yatmadan dolgun göstermenin kolay yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Bu dahice ipucu size neredeyse hiç çaba sarf etmeden Kylie Jenner dudak dolgunluğuna kavuşmanızı sağlayacak. Hemen hemen herkesin yapabileceği oldukça basit, dolgun dudak makyajını sizin için anlatmaya çalıştık.

Kardashian / Jenner ailesi bize bir şey öğrettiyse, o da ağır bir kontürle yapılan makyaj ve aşırı büyüklükteki dudaklar.

KYLİE JENNER DUDAKLARININ SIRRI

Kylie Jenner dolgun dudakları ile herkesin dikkatini çeken ünlülerden biri. Dudaklarına düzenli olarak peeling yaptığını ve dudaklarını her gün nemlendirdiğini belirten Jenner, dudak bakımına oldukça önem veriyor. Dudaklarını nemlendirdikten sonra dudak kalemi ile dudak çizgisinin hafif dışından dudaklarını çerçeveleyen Jenner, daha sonra dudak kalemi ile tüm dudaklarını dolduruyor ve dolgun dudaklarının sırrının ise sadece bu olduğunu söylüyor.

DUDAKLARI DOLGUN GÖSTERMENİN PÜF NOKTALARI

Peeling yapın. Bu birinci adım ve çok önemli. Herhangi bir başka hile denemeden önce dudaklarınızı pul pul soyun. Pul pul dudaklar daha az ışığı yansıtır; bu, dudaklarınızın gerçekte olduğundan daha küçük görünmesine neden olabilir. Pullardan kurtulmak için diş fırçasıyla hafifçe fırçalayın. Bu aynı zamanda dolaşımı artırır ve size pembe bir makyaj sağlar.

Bol su için. Gün boyu hiç su içmediğinizde ya da çok az içtiğinizde dudaklarınızın olduğundan daha küçük göründüğünü fark ettiniz mi? Vücudunuz susuz kaldığında dudaklarınız tam anlamıyla büzülür ve kaybolur. Dudaklarınızı öne çıkarmanın kolay yolu bol su içmek. Biliyorsunuz bu vücudunuz için de faydalı.

Kapatıcı uygulayın. Kylie Jenner dudaklarını cerrahi olarak dolgunlaştırmadan önce, bu numarayı daha büyük görünmelerini sağlamak için kullanırdı. İşin püf noktası dudaklarınızla yüzünüz arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak için dudaklarınıza kapatıcı uygulamak. Bu makyaj numarası güzellik vloggerlarının da favorisi. Kapatıcınızı dudaklarınıza uygulayın, ardından bir dudak kalemi kullanarak doğal dudak çizginizin biraz dışına çıkın ve dudaklarınızı eşleşen bir rujla doldurun .

Parlatıcı uygulayın. Bu iki saniyelik numara, dikkatleri dudaklarınıza çekmenize yardımcı olacaktır. En sevdiğiniz dudak parlatıcınızı alın, ardından her iki dudağınızın ortasına da bir miktar parlaklık uygulayın. Işıltılı ürün ışığı alarak dudaklarınızın daha dolgun görünmesini sağlayacak.

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