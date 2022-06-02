Kylie Jenner yatak odasından göğüslerini kapatmaya çalışarak paylaşım yaptı

Özel hayatlarıyla olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çeken Kardashian ve Jenner kardeşler sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Daha önce fotoğraflarındaki photoshop hataları ortaya çıkan Kylie Jenner zaman zaman sosyal medyanın diline düşse de paylaşımlarına devam ediyor.

Kısa süre önce doğum yapan ve doğum kilolarını hızlıca veren Jenner yatak odasından bir paylaşım yaptı. Saten bornozuyla selfie çekmeye çalışan ve bu anlarda göğüslerini de eliyle kapatma çabasında olan Jenner'ın pozları gündem oldu.

Kylie Jenner'ın yatak odasındaki bu anlarda çekim için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.



