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Lady and The Tramp yeni fragmanıyla karşımızda

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SİNEMA TV  | 17.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Disney klasiğinin günümüz uyarlaması olan Lady and The Tramp'ten yeni bir fragman yayınlandı.

Daha önce Beauty and the Beast, Aladdin ve The Lion King gibi büyük küçük herkesi etkisi altına almış yapımları live-action formatıyla yayınlayan Disney, bu sefer Lady and The Tramp uyarlamasıyla karşımızda. Disney+'ta gösterime sunulacak olan ve seslendirme kadrosunda Justin Theroux ile Tessa Thompson'ın yer aldığı uyarlama film "Lady and The Tramp"ten yeni bir fragman yayınlandı.

ladyandthetramp_disney

Disney'in orijinal çizgi filminden uyarlanan Lady And The Tramp, Lady adında şımartılmış bir dişi köpek ile Tramp adındaki bir sokak köpeğinin hikâyesini konu ediyor. Sahipleri ile beraber mutlu bir hayat süren Lady, eve yeni bir üyenin gelmesi ile evdeki değerini kaybettiğine karar verir evden ayrılarak sokaklarda yaşamaya başlar. Erkek sokak köpeği Tramp ile tanışan Lady, ondan tasmasız bir şekilde nasıl yaşanacağını öğrenir…

Yönetmen koltuğunda Charlie Bean'in oturduğu filmin seslendirme kadrosunda ayrıca Kiersey Clemons, Thomas Mann, Yvette Nicole Brown, Ken Jeong ve F. Murray Abraham gibi isimleri barındıran film, 12 Kasım’da Disney+ platformunda izlenebilecek.

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Lady and The Tramp disney

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