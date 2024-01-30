Lana Rhoades'in tarzı olay oldu! Rüküşlükte sınır tanımadı... Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Lana Rhoades son olarak uzun saçlı imajın gösterdiği paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Hayranlarının sık sık cesur kıyafetlerle görmeye alışkın olduğu fenomen isim bu kez kıyafet seçimiyle gündem oldu. Fenomen ismin tarzını beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde Rhodes, mavi taytının üzerine bir etek ve vücut hatlarını belli eden bir bluz giydi. Fenomen ismin tarzı çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bluzu fazla şeffaf" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sana hiç yakıştı mı bu?" yorumunu yaptı.