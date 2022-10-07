Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda paylaşım

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Ceyhun Ergün ile evlendiğini söyleyen Tuğutlu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım.

Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" dedi.



Şimdilerde 6 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

