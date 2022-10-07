MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda paylaşım

Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda paylaşım

07.10.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 Türkiye Güzeli ve aynı zamanda oyuncu olan Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız hayatını birleştirmiş ve daha sonra Leyla Lydia Tuğutlu hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Leyla Lydia Tuğutlu, şimdi ise göbek dekolteli kostümüyle hamilelik pozu verdi.

Leyla Lydia Tuğutlu'dan karnı burnunda paylaşım

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

633ee012e4bfe10914efe958

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Ceyhun Ergün ile evlendiğini söyleyen Tuğutlu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım.

633ee012e4bfe22b80769cef

Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" dedi.
633ee013e4bfe10914efe95a

Şimdilerde 6 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torununu anlattı! "Bana ismimle sesleniyor"Torununu anlattı! "Bana ismimle sesleniyor"
Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi! Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi!
Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...
Anahtar Kelimeler:
Leyla Lydia Tuğutlu amanda sevgilisi ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Sitenin önü savaş alanın döndü! Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler

Sitenin önü savaş alanın döndü! Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Ordu'da dehşete düşüren olay: Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu!

Ordu'da dehşete düşüren olay: Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu!

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.