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Lezzeti efsane faydaları şahane! Süt, tahin ve pekmez 40 hastalığa çare oluyor

04.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İltihapları kurutur, kansere karşı savaşır hem bağışıklığı hem de dişleri güçlendirir. 3 mükemmel lezzetin bir araya geldiğinde yapabileceklerine inanamayacaksınız. Tahin, pekmez ikilisine süt eklediğinizde tam kırk hastalığa karşı sizi koruyor. İlaçtan bıkıp çareyi doğal ürünlerde arayanların afiyetle yiyeceği tahin, pekmez, süt karışımının inanılmaz faydaları...

Lezzeti efsane faydaları şahane! Süt, tahin ve pekmez 40 hastalığa çare oluyor

Soğuk havaların insanın içini tir tir titrettiği kış aylarında, vücut direnci de azalmaya başlıyor. Bu durum gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Uzmanlar, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda hastalıkların solunum ve yakın temas sonucu daha kolay bulaştığını belirtiyor.

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Ancak basit ve etkili yöntemlerle hem kendimizi hem de çocuklarımızı kış hastalıklarından kolayca korumamız mümkün.

İlaçtan bıkıp çareyi doğal gıdalarda arayanlar için tam 40 farklı hastalığa karşı etkili olan süper bir karışım tarifiyle geldik. Uzmanlar, bu karışım sayesinde herkesin şifa bulacağını belirtiyor.

Etken maddesi tahin olan bu karışım, evde kolaylıkla hazırlanabiliyor. İşte süt, tahin ve pekmez karışımının mucizevi faydaları ve yapılışını sizler için derledik.

SÜT, TAHİN VE PEKMEZ KARIŞIMININ TARİFİ

  • **1 bardak süt
  • 1 tatlı kaşığı tahin
  • 1 tatlı kaşığı bal ya da pekmez **

1 bardak sütün içerisine 1 tatlı kaşığı tahini, 1 tatlı kaşığı bal ya da pekmezi karıştırın. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz süt, tahin ve pekmez karışımı, kanser başta olmak üzere tam 40 hastalıktan koruyor.

SÜT, TAHİN VE PEKMEZ KARIŞIMININ FAYDALARI

Çok zengin bir besin olan tahin, karbonhidrat ve protein kaynağıdır. İçerisinde barındırdığı vitamin, mineral ve yağ asitleri ile vücuda inanılmaz bir enerji ve güç verir.

Tahin genellikle kış aylarında üşümeyi engellediği ve soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklardan koruduğu için tüketilir.

Geleneksek olarak pekmezle birlikte yenen tahini sütle de karıştırabilirsiniz. Tatlandırmak için pekmez ya da bal kullanabilirsiniz.

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Proteinden zengin yapıya sahip olan süt, DNA hasarını önleyen ve kanserden koruyan tahin ile doğal enerji veren pekmez ve bal bir araya gelince ortaya çıkan karışım sağlık, mutluluk ve enerji deposu olarak karşımıza çıkıyor.

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  • Cilt sağlığı korunur ve akne gelişimini engeller.
  • Kansızlığa iyi gelir.
  • Regl ağrılarını azaltır.
  • Anne sütünü artırır.
  • Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
  • İltihap kurutucudur.
  • Bağırsak kanserinin önlenmesine yardımcı olur.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Baş dönmesi ve migren ağrılarını önler.
  • Çocukların beyin ve zeka gelişimini destekler.
  • Dişleri güçlendirir.
  • Romatizma riskini azaltır.
  • Enerji verir.
  • Felç riskini düşürür.
  • Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
  • Hafıza kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.
  • Kalp krizi ve inme riskini azaltır.
  • Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.
  • Kolesterolü düşürür.
  • Kanserle savaşır.
  • Karaciğer dostudur.
  • Kas oluşumunu ve kasların güçlenmesini sağlar.
  • Kronik bronşite karşı savaşır.
  • Safra taşlarının düşürülmesinde destekleyicidir.
  • Stres ve yorgunlukla mücadele eder.

  • Uzun süre tokluk hissi oluşturarak kilo alımının önüne geçer.


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