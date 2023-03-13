LGS 2023 KILAVUZU yayımlandı! LGS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte MEB LGS kılavuzu

LGS 2023 tarihi için geri sayım başladı. LGS’ye girecek olan adayların sorularını yanıtlayacak olan sınav kılavuzu ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Adaylar sınava haziran ayında girecekler. LGS 2023 yılında 4 Haziran’da düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek.” dedi.

LGS KILAVUZU YAYIMLANDI

4 Haziran tarihinde yapılan olan merkezi sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

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LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık.

10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecekler. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz." cümleleirne yer verdi.

SONUÇLAR HAZİRAN AYINDA BELLİ OLACAK

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

