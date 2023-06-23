HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB LGS 2023 sınav sonuçları sorgulama

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB LGS 2023 sınav sonuçları sorgulama

23.06.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. LGS 2023 yılında 4 Haziran tarihinde merkezi olarak açıklandı. Sınava giren adaylar tahmini puanlarını hesapladıktan sonra heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Peki, LGS sonuçları nereden sorgulanır?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB LGS 2023 sınav sonuçları sorgulama

LGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Heyecanla beklenilen LGS'ye giren adaylar puan hesaplamalarını yaptıktan sonra resmi açıklamayı beklemeye başlamışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda LGS sonuçlarının 23 Haziran itibari ile açıklandığı bildirildi.

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğan bebeklerini öldürdü: Cesetlerini ise...Yeni doğan bebeklerini öldürdü: Cesetlerini ise...
Kargalar cinayeti ortaya çıkardıKargalar cinayeti ortaya çıkardı
Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!
Anahtar Kelimeler:
LGS sonuçları lgs lgs sınav sonuçları

En Çok Okunan Haberler

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

MB'nin kararı sonrası kredi kartları için de hamle geldi

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

Sıfır otomobil satışında yeni düzenleme geldi ama değişen bir şey yok! Herkes Temmuz, Ağustos’u bekliyor…

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti’nin yerel seçim planı kulisleri hareketlendirdi!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'na ilk kez bayrak açtı! 'Telafisi çok ağır olur'

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'na ilk kez bayrak açtı! 'Telafisi çok ağır olur'

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

Tanju Özcan'ın 'Akşener'i oyuna getirdi' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.