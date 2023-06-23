LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB LGS 2023 sınav sonuçları sorgulama

LGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Heyecanla beklenilen LGS'ye giren adaylar puan hesaplamalarını yaptıktan sonra resmi açıklamayı beklemeye başlamışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda LGS sonuçlarının 23 Haziran itibari ile açıklandığı bildirildi.

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

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