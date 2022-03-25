Libidoyu yükseltir, kanseri engeller, yaraları iyileştirir! Zerdeçalı günde ne kadar tüketmeliyiz? Zerdeçalın fazlası ne yapar? Zerdeçalın zararları nelerdir?

Bilimsel adı Curcuma longa olarak da bilinen zerdeçal, zencefil ailesinden eski bir Hint baharatı, şifalı bitki ve gıda boyasıdır.

Genellikle acı ve biberli olarak tanımlanan bir tada sahip Hint körilerinde önemli bir bileşendir. Dünyadaki zerdeçalın neredeyse tamamı Hindistan'da yetiştirilir. Zerdeçalın rizom adı verilen kök sapları parlak sarı veya turuncu renktedir. Genellikle kurutulur ve toz haline getirilir.

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal esas olarak karbonhidrattan, çoğunlukla nişasta ve liflerden oluşur. Bununla birlikte, tüm baharatlar gibi zerdeçal da çok sayıda bitki bileşiği ve besin içerir. Kök sapları ayrıca kurkuminoidler adı verilen bitki bileşikleri açısından da zengindir. Bu kurkuminoidler zerdeçaldaki ana aktif bileşiklerdir. Zerdeçalın turuncu-sarı renginden ve sağlığa olan faydalarının kaynağıdır. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin içeren takviye gıdalar raflarda sıklıkla yerini almaya başladı.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçalın sağlığa olan faydaları içeriğindeki kurkumin maddesinden gelmektedir. Belirlenen en net faydaları bağırsak hastalığı, artrit, sedef hastalığı, depresyon ve ateroskleroz gibi inflamatuar sağlık durumlarının semptomlarını tedavi etmeye veya azaltmaya yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştır.

Zerdeçal antioksidanlar, diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi sağlık koşullarıyla ilişkili serbest radikallerin hücresel hasarına karşı koruma sağlar.

Çalışmalar, kurkumin takviyelerinin kan damarlarının genişlemesini (genişlemesini), kan akışını artırmasını ve kan basıncını düşürmesini destekleyebileceğini düşündürmektedir.

Ayrıca, muhtemelen anti-inflamatuar etkileri sayesinde, endotel fonksiyonunu iyileştirerek veya kolesterol seviyelerini iyileştirerek kalp krizi riskini azaltabilirler.

Curcumin, kanser hücresi büyümesini yavaşlatmaya ve kanser hücresi ölümünü teşvik etmeye yardımcı olabilir. Mevcut araştırmalar, curcumin'in meme, prostat, pankreas, kolorektal ve akciğer kanserleri dahil olmak üzere çeşitli kanserler için bir tedavi potansiyelini araştırıyor.

ZERDEÇALIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Hem zerdeçal hem de ana etken maddesi olan kurkumin, genellikle güvenli kabul edilir ve herhangi bir ciddi yan etkisi yoktur. Bununla birlikte, bazı insanlar takviye olarak yüksek dozlarda aldıklarında yan etkiler yaşayabilir. Aşırı zerdeçal tüketimi böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

Zerdeçal ayrıca kan şekerini düşürebilir ve antidiyabetik ilaçların veya insülinin etkilerini artırabilir.

Zerdeçal, mide asidi seviyelerini artırarak sindirime yardımcı olabilir, bu da antasitlerin etkinliğini engelleyebilir.

Bununla birlikte, zerdeçalın etkileri, aldığınız bazı ilaçların etkilerini artırabilir veya engelleyebilir. Düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, zerdeçal kullanamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

ZERDEÇALI GÜNDE NE KADAR TÜKETMELİYİZ?

Zerdeçal, her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, aşırı tüketimde yan etki gösterebilir. Olası yan etkilerinden birkaçı mide ağrısı ve bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve kan sulanması, ishal ve gazdır. O yüzden günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Bu miktar günde 6 ila 8 gram, yani 1 yemek kaşığıdır.

ZERDEÇAL ALMADAN ÖNCE DİKKAT

Düşük kaliteli zerdeçalın buğday nişastası gibi ucuz dolgu maddeleri ile karıştırılabileceğini ve glüten intoleransı olan kişilerde olumsuz belirtilere neden olabileceğini unutmayın. Bu yüzden zerdeçalı aldığınız yerin güvenliğini ve baharatın saf katkısız olduğundan emin olun.



