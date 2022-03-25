HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Libidoyu yükseltir, kanseri engeller, yaraları iyileştirir! Zerdeçalı günde ne kadar tüketmeliyiz? Zerdeçalın fazlası ne yapar? Zerdeçalın zararları nelerdir?

Libidoyu yükseltir, kanseri engeller, yaraları iyileştirir! Zerdeçalı günde ne kadar tüketmeliyiz? Zerdeçalın fazlası ne yapar? Zerdeçalın zararları nelerdir?

25.03.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zerdeçal, Güney Asya'dan gelen sarı-turuncu renkli bir baharattır. Hint ve Orta Doğu yemeklerinde sıklıkla kullanılan bir baharattır. Sağlığa faydaları için tüketilmektedir. Zerdeçalın libidoyu yükselttiği, kansere karşı çok etkili olduğu, metabolizmayı hızlandırdığı, kesik ve yaraları iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Yüksek doz zerdeçal ve kurkuminin olası yan etkilerinden endişe duyanların sayısı oldukça fazladır. Zerdeçalı günde ne kadar tüketmeliyiz? Zerdeçalın zararları nelerdir?

Libidoyu yükseltir, kanseri engeller, yaraları iyileştirir! Zerdeçalı günde ne kadar tüketmeliyiz? Zerdeçalın fazlası ne yapar? Zerdeçalın zararları nelerdir?

Bilimsel adı Curcuma longa olarak da bilinen zerdeçal, zencefil ailesinden eski bir Hint baharatı, şifalı bitki ve gıda boyasıdır.

Genellikle acı ve biberli olarak tanımlanan bir tada sahip Hint körilerinde önemli bir bileşendir. Dünyadaki zerdeçalın neredeyse tamamı Hindistan'da yetiştirilir. Zerdeçalın rizom adı verilen kök sapları parlak sarı veya turuncu renktedir. Genellikle kurutulur ve toz haline getirilir.

iStock-965503302

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal esas olarak karbonhidrattan, çoğunlukla nişasta ve liflerden oluşur. Bununla birlikte, tüm baharatlar gibi zerdeçal da çok sayıda bitki bileşiği ve besin içerir. Kök sapları ayrıca kurkuminoidler adı verilen bitki bileşikleri açısından da zengindir. Bu kurkuminoidler zerdeçaldaki ana aktif bileşiklerdir. Zerdeçalın turuncu-sarı renginden ve sağlığa olan faydalarının kaynağıdır. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin içeren takviye gıdalar raflarda sıklıkla yerini almaya başladı.

Hastalıkları iyileştirir libidoyu uçurur! Zerdeçalın mucizevi faydalarını öğrenen aktara koşuyorHastalıkları iyileştirir libidoyu uçurur! Zerdeçalın mucizevi faydalarını öğrenen aktara koşuyor

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Zerdeçalın sağlığa olan faydaları içeriğindeki kurkumin maddesinden gelmektedir. Belirlenen en net faydaları bağırsak hastalığı, artrit, sedef hastalığı, depresyon ve ateroskleroz gibi inflamatuar sağlık durumlarının semptomlarını tedavi etmeye veya azaltmaya yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştır.

market-gb177fd512_1920

Zerdeçal antioksidanlar, diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi sağlık koşullarıyla ilişkili serbest radikallerin hücresel hasarına karşı koruma sağlar.

Çalışmalar, kurkumin takviyelerinin kan damarlarının genişlemesini (genişlemesini), kan akışını artırmasını ve kan basıncını düşürmesini destekleyebileceğini düşündürmektedir.

Ayrıca, muhtemelen anti-inflamatuar etkileri sayesinde, endotel fonksiyonunu iyileştirerek veya kolesterol seviyelerini iyileştirerek kalp krizi riskini azaltabilirler.

Cinsel organlar şişer, uzar... Olacaklara inanamayacaksınız!Cinsel organlar şişer, uzar... Olacaklara inanamayacaksınız!

Curcumin, kanser hücresi büyümesini yavaşlatmaya ve kanser hücresi ölümünü teşvik etmeye yardımcı olabilir. Mevcut araştırmalar, curcumin'in meme, prostat, pankreas, kolorektal ve akciğer kanserleri dahil olmak üzere çeşitli kanserler için bir tedavi potansiyelini araştırıyor.

ZERDEÇALIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Hem zerdeçal hem de ana etken maddesi olan kurkumin, genellikle güvenli kabul edilir ve herhangi bir ciddi yan etkisi yoktur. Bununla birlikte, bazı insanlar takviye olarak yüksek dozlarda aldıklarında yan etkiler yaşayabilir. Aşırı zerdeçal tüketimi böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

food-g78bb1805a_1920

Zerdeçal ayrıca kan şekerini düşürebilir ve antidiyabetik ilaçların veya insülinin etkilerini artırabilir.

Zerdeçal, mide asidi seviyelerini artırarak sindirime yardımcı olabilir, bu da antasitlerin etkinliğini engelleyebilir.

Bununla birlikte, zerdeçalın etkileri, aldığınız bazı ilaçların etkilerini artırabilir veya engelleyebilir. Düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, zerdeçal kullanamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Denemediğiniz her gün için pişman olacaksınız! Ne boğaz ağrısı kalır ne öksürükDenemediğiniz her gün için pişman olacaksınız! Ne boğaz ağrısı kalır ne öksürük

ZERDEÇALI GÜNDE NE KADAR TÜKETMELİYİZ?

Zerdeçal, her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, aşırı tüketimde yan etki gösterebilir. Olası yan etkilerinden birkaçı mide ağrısı ve bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve kan sulanması, ishal ve gazdır. O yüzden günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Bu miktar günde 6 ila 8 gram, yani 1 yemek kaşığıdır.

Kan damarlarını tıkıyor, kalp krizini tetikliyor, ömrü kısaltıyorKan damarlarını tıkıyor, kalp krizini tetikliyor, ömrü kısaltıyor

ZERDEÇAL ALMADAN ÖNCE DİKKAT

Düşük kaliteli zerdeçalın buğday nişastası gibi ucuz dolgu maddeleri ile karıştırılabileceğini ve glüten intoleransı olan kişilerde olumsuz belirtilere neden olabileceğini unutmayın. Bu yüzden zerdeçalı aldığınız yerin güvenliğini ve baharatın saf katkısız olduğundan emin olun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Söylendiği kadar işe yarıyor mu?Söylendiği kadar işe yarıyor mu?
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralıKüçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! 4 ölü, 2 yaralı
Muğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişmeMuğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Son dakika: Portekiz - Türkiye maçı sonrası olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih

Ukrayna duyurdu! İşte savaşın biteceği tarih

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.