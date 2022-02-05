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Hastalıkları iyileştirir libidoyu uçurur! Zerdeçalın mucizevi faydalarını öğrenen aktara koşuyor

05.02.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadaki bitki ve baharatların ortaya çıkan faydaları on binlerce belki de yüz binlerce insanı doğal yaşam ve sağlıklı beslenme yolunda teşvik ediyor. Zerdeçal da bu baharatlardan biri. Kansere karşı en önemli savaşçılardan biri olan zerdeçal aynı zamanda cinsel yaşamın en büyük tehdidi libido düşüklüğünü ortadan kaldırır. İşte zerdeçalın saymakla bitmeyen mucizevi faydaları...

Hastalıkları iyileştirir libidoyu uçurur! Zerdeçalın mucizevi faydalarını öğrenen aktara koşuyor

Zerdeçal mutfakta yer alan baharatlardan biri olarak hafızalarımızda yerini alsa da faydalarını öğrendikten sonra gözünüzde değerinin değişeceğine eminiz. Tek başına adeta bir eczane dolabı gibi olan zerdeçal kalp hastalıklarından kansere, ağrı kesiciden vitamine kadar neredeyse tüm sorunlarınız için kullanabilirsiniz.

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Hindistan safranı olarak da bilinen zerdeçal, potasyum, demir, manganez ve C, B6 vitamini içererek besin değerleri bakımından zengindir. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydaları vardır? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir.

ZERDEÇALIN İNANILMAZ FAYDALARI

  • Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel üründür, bu nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde yararlıdır.
  • Araştırmaya göre; karnabahar ile birleştirirseniz, prostat kanserini önleyebilir ve mevcut prostat kanserinin büyümesini durdurabilirsiniz.
  • Yapılan deneyler sonucunda meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlediği ortaya konmuştur.
  • Zerdeçal tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar.
  • Çocuklarda lösemi riskini azaltır.
  • Alzheimer'i önleyebilir ve beyinde amiloid plaklarının birikmesini kaldırarak alzheimer gelişimini durdurabilir.
  • Güçlü bir anti-enflamatuar fonksiyona sahiptir ve diğer anti-enflamatuar ilaçların yanı sıra yan etkisi de genelde görülmez.
  • Doğal bir ağrı kesicidir.

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  • Metabolizmayı hızlandırır ve kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilir.
  • Çin tıbbında, depresyona karşı tedavilerde kullanılır.
  • Antiinflamatuar işlevi nedeniyle, artrit ve romatoid artrite karşı doğal bir tedavi olarak kullanılabilir.
  • Zerdeçal pankreas kanseri üzerindeki etkileri hakkında devam eden birçok umut verici çalışma bulunur.
  • Kan damarlarındaki yeni tümörlerin büyümesini durdurur.
  • Yaraların iyileşmesini ve cildin onarılmasını hızlandırır.
  • Sedef hastalığı ve diğer iltihaplı cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilir.
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MESİR MACUNUNDA BİLE VAR!

Hastalıklara karşı önemli bir baharat olan zerdeçal, aynı zamanda cinsel hayatın en büyük tehlikelerinden biri olan libido düşüklüğüne karşı koyan bir savaşçıdır. Ülkemizde sıklıkla kullanılan mesir macununun içinde zencefil, tarçın, kakule, kimyon, anason, çörek otu ve karanfilin yanı sıra zerdeçal da bulunur.

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