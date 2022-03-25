Denemediğiniz her gün için pişman olacaksınız! Ne boğaz ağrısı kalır ne öksürük

Solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının başlangıç semptomlarından biri olan boğaz ağrısına hızlı ve etkili şekilde müdahale ederseniz, hastalığı başlamadan bitirirsiniz.

Boğaz ağrısını geçirmenin hızlı, etkili ve doğal yollar bulunmaktadır. Hatta deneyip etkisini gören “şimdiye kadar neden yapmadım” diye hayıflanıyor.

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

Boğaz ağrısına en iyi gelen besinlerin başında bal gelir. Bal, boğaz ağrısını gidermede oldukça başarılıdır. Bal, boğaz ağrısını geçirmenin yanı sıra gece öksürüklerini keser, ağız içindeki yaraları iyileştirir.

Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyip karıştırdıktan sonra yapacağınız gargara boğaz ağrısını geçirmede oldukça etkilidir. Tuzlu suyla yapılan gargara mikropları öldürme konusunda da çok iyidir.

En etkili doğal iltihap sökücülerden biri de papatyadır. Papatya çayı yaparak boğaz ağrısını giderebilirsiniz.

Elma sirkesi, asidik yapısı sayesinde boğazdaki mukusun parçalanmasını sağlar ve bakterilerin yayılmasını önler. Bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip o suyla gargara yapabilirsiniz.

Ada çayı, boğaz mukozasını koruyucu bir tabakayla kaplayarak, zararlı organizmaların yok edilmesinde etkili olur.

Solunum yolu enfeksiyonları hastalıklarının birçoğunda olduğu gibi boğaz ağrısı için de nane çayını tüketebilirsiniz.

Ağrı kesici özelliği olan acı biberi tek başına ya da ılık su ve bal ile karıştırarak içebilirsiniz. Bu sayede boğaz ağrısını ve öksürüğün şiddetini azaltabilirsiniz.

Her derde deva sarımsak ile boğaz ağrısını da iyileştirebilirsiniz. Taze sarımsağı yemeklere ekleyerek hem boğaz ağrısını giderebilir hem de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.



