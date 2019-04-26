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Lice'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ü, gri listede

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında dün, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde olduğu belirtildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında dün, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde olduğu belirtildi.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin, dün Lice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Yapılan kimlik tespitlerinde teröristlerden 4'ünün İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde olduğu saptandı. 300 bin TL ödülle aranan teröristlerin Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak ve Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş olduğu belirtildi.

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