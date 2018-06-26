YEMEK

Liderlerin en sevdiği yemekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Türkiye siyasetine yön veren isimlerin yemek ve mutfakla olan ilişkilerini sizler için araştırdık. İşte liderlerin en sevdiği yemekler...

Liderlerin en sevdiği yemekler

Mustafa Kemal Atatürk

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Kalabalık sofraları ve uzun sohbetleri seven Mustafa Kemal Atatürk, sofra adabına son derece özen gösteren biriydi. Yemeğe çok düşkün olmasa da sevdği birkaç çeşit vardı: Kurufasulye ve pilav baş yemeğiydi. Aynı zamanda beyaz leblebiyi çok sever ve ayrana ekmek doğrayıp yemekten keyif alırdı.

İsmet İnönü

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Okuduğumuz kaynaklara göre İsmet İnönü, kilosunu kontrol altında tutmak için çeşitli perhizler uygulardı. Her gün tartılır ve küçük not defterine günlük kilosunu not ederdi. Kilosunu korumak için ise haftada bir ekşi elma yer veya süt içerdi.

Süleyman Demirel

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Sağlıklı yaşamak için öğünlerine son derece dikkat eden Süleyman Demirel akşam yemeklerinde genellikle balık tercih ederdi.

Turgut Özal

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Yöresel yemeklere düşkünlüğüyle bilinen Özal'ın en sevdiği yemekler; içli köfte ve kiraz yaprağı sarmasıydı. Bu yemeklerin yanı sıra Malatya yöresine ait tüm yemekleri afiyetle yer, pek ayırt etmezdi.

Devlet Bahçeli

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Devlet Bahçeli'nin Adana mahalli yemekleri çok sevdiği söyleniyor. Hamur işlerini ağzına koymamaya çalışan Bahçeli, bunun dışında yemek ayrımı yapmamaya çalışıyor.

Recep Tayyip Erdoğan

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İnsan sağlığı açısından son derece önemli olan deniz ürünlerini Erdoğan da sık sık tüketenlerden. Özellikle mezgit ve Trabzon kalkanını çok sevdiği söyleniyor. Bunun dışında çikolata, şeker, kuruyemiş gibi şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak duruyor. En sevdiği çorbalar ise yayla ve sebze çorbası. Yemekten önce ise mide asidini dengelemek için portakal suyu içiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu'nun favori yemekleri Tunceli'nin yöresel yemeklerinden oluşuyor. Kılıçdaroğlu'nun mutfakla pek arası olmadığını söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu: " Kemal Bey, yemek yapmayı pek bilmiyor, acıktığı ve evde yemek bulamadığı zaman yoğurt ekmek yemeyi seviyor" şeklinde yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yemekle olan ilişkisini açıklıyor.

Selahattin Demirtaş

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Mutfağa girmeyi seven Demirtaş, "Erken kalktıysam kahvaltıyı ben hazırlarım" diyor. Yemek pişirme konusunda iddialı olduğunu söyleyen Demirtaş'ın favori yemekleri ise güveç ve pilav.

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