Liderlerin en sevdiği yemekler

Mustafa Kemal Atatürk

Kalabalık sofraları ve uzun sohbetleri seven Mustafa Kemal Atatürk, sofra adabına son derece özen gösteren biriydi. Yemeğe çok düşkün olmasa da sevdği birkaç çeşit vardı: Kurufasulye ve pilav baş yemeğiydi. Aynı zamanda beyaz leblebiyi çok sever ve ayrana ekmek doğrayıp yemekten keyif alırdı.

İsmet İnönü

Okuduğumuz kaynaklara göre İsmet İnönü, kilosunu kontrol altında tutmak için çeşitli perhizler uygulardı. Her gün tartılır ve küçük not defterine günlük kilosunu not ederdi. Kilosunu korumak için ise haftada bir ekşi elma yer veya süt içerdi.

Süleyman Demirel

Sağlıklı yaşamak için öğünlerine son derece dikkat eden Süleyman Demirel akşam yemeklerinde genellikle balık tercih ederdi.

Turgut Özal

Yöresel yemeklere düşkünlüğüyle bilinen Özal'ın en sevdiği yemekler; içli köfte ve kiraz yaprağı sarmasıydı. Bu yemeklerin yanı sıra Malatya yöresine ait tüm yemekleri afiyetle yer, pek ayırt etmezdi.

Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli'nin Adana mahalli yemekleri çok sevdiği söyleniyor. Hamur işlerini ağzına koymamaya çalışan Bahçeli, bunun dışında yemek ayrımı yapmamaya çalışıyor.