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Lightning girişli iPhone’ların sonu geliyor: USB-C girişli iPhone yolda! Tarih verildi

15.05.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone’larda halihazırda lightning girişini kullanıyor. Ancak ABD’li teknoloji devinin USB-C girişli iPhone’ları test ettiği öne sürülüyor. İddialara göre geçiş ise bu yıl gerçekleşemeyecek. Peki ne zaman USB girişli iPhone’lar göreceğiz? İşte yanıtı...

Lightning girişli iPhone’ların sonu geliyor: USB-C girişli iPhone yolda! Tarih verildi

Apple, bazı iPad modellerinde lightning girişini kullanmayı bıraktı ancak iPhone’larda bırakmadı. iPhone 5’ten son çıkan iPhone modeli iPhone 13’e kadar tüm iPhone modelleri Apple’ın kendine has lightning girişi ile desteklendi. Ancak Apple buna bir son vermek üzere.

APPLE iPHONE’DA USB-C’YE GEÇİYOR! TESTLER BAŞLADI

Mark Gurman’ın yeni raporuna göre Apple, lightning yerine USB-C girişini kullanan iPhone’ları test ediyor. Ancak Gurman, geçişin hiç değilse 2023’e kadar olmayacağını söylüyor. Bu da iPhone 15’in daha ve daha sonra gelecek iPhone’ların USB-C ile çıkabileceği anlamına geliyor. iPhone 14 ise lightning girişini kullanmaya devam edecek gibi görünüyor.

Lightning

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MING-CHI KUO’NUN İDDİASI

Aslında geçtiğimiz günlerde ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da Gurman ile benzer bir tahminde bulunmuştu. Kuo, Apple’ın 2023’ün ikinci yarısında çıkacak iPhone’da USB-C’ye geçeceğini iddia etmişti. Yani Kuo’nun iddiası da iPhone 15’i işaret ediyor diyebiliriz.

Her iki iddianın birbiriyle örtüşmesi oldukça dikkat çekici. Bakalım AB’nin tek tip şarj baskısı ve müşterilerden gelen ve gittikçe artan USB-C’li iPhone talebi sonrası Apple neler yapacak?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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