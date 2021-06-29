LinkedIn'de veri sızıntısı iddiası! Bugüne kadarkilerin en büyüğü olabilir

LinkedIn iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal bir iş ağı olarak tanımlanıyor. Birçok kişi de bilgilerinin güvenli ellerde kalacağına inanarak, Facebook, Twitter, Instagram veya diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi LinkedIn'e özel bilgilerini verip üye oluyor.

Daha önce LinkedIn'de veri sızıntısı yaşandığı haberleri gelmiş ve 500 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı söylenmişti. Şimdi ise 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri için aynı şey söyleniyor.

LINKEDIN VERİLERİ SATIŞA SUNULDU

İddialara göre bir forumda, 700 milyon LinkedIn kullanıcısına ait verilerin satışa sunulduğu görüldü. Hatta kullanıcı, 1 milyon LinkedIn kullanıcısının verilerinin yer aldığı bir örneği de kanıt olması açısından ücretsiz olarak paylaştı. İncelenen örnekte aşağıdaki verilerin yer aldığı tespit edildi:

E-mail adresleri

Tam adlar

Telefon numaraları

Fiziksel adresler

Coğrafi konum kayıtları

LinkedIn kullanıcı adı ve profil URL'si

Kişisel ve profesyonel deneyim/geçmiş

Cinsiyetler

Diğer sosyal medya hesapları ve kullanıcı adları

Forumdaki kullanıcı, veritabanının 700 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel bilgilerini içerdiğini iddia ediyor. Bu, endişe verici bir rakam. Çünkü LinkedIn'in web sitesine göre sosyal medya platformunun 756 milyon kullanıcısı var. Bu, tüm LinkedIn kullanıcılarının neredeyse yüzde 93'ünün verilerinin bu sızıntıda yer aldığı anlamına geliyor.

LINKEDIN API'SİNİ İŞARET ETTİ

Analizlere göre, tüm verilerin gerçek ve gerçek kullanıcılarla bağlantılı olduğu ve güncel olduğu söyleniyor. Verileri satışa çıkartan forum kullanıcısı, verilerin LinkedIn API'sinden yararlanılarak elde edildiğini iddia ediyor.

LinkedIn'in henüz resmi olarak doğrulanmayan veri sızıntısı hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

