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LinkedIn'de veri sızıntısı iddiası! Bugüne kadarkilerin en büyüğü olabilir

29.06.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LinkedIn'in adı bir kez daha veri sızıntısı iddiası ile gündeme geldi. İddialara göre 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri çevrimiçi olarak satışa sunuldu. Eğer veri sızıntısı doğruysa bu, bugüne kadarki en büyük LinkedIn veri sızıntılarından biri olduğu anlamına geliyor.

LinkedIn'de veri sızıntısı iddiası! Bugüne kadarkilerin en büyüğü olabilir

LinkedIn iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal bir iş ağı olarak tanımlanıyor. Birçok kişi de bilgilerinin güvenli ellerde kalacağına inanarak, Facebook, Twitter, Instagram veya diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi LinkedIn'e özel bilgilerini verip üye oluyor.

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Daha önce LinkedIn'de veri sızıntısı yaşandığı haberleri gelmiş ve 500 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı söylenmişti. Şimdi ise 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri için aynı şey söyleniyor.

LINKEDIN VERİLERİ SATIŞA SUNULDU

İddialara göre bir forumda, 700 milyon LinkedIn kullanıcısına ait verilerin satışa sunulduğu görüldü. Hatta kullanıcı, 1 milyon LinkedIn kullanıcısının verilerinin yer aldığı bir örneği de kanıt olması açısından ücretsiz olarak paylaştı. İncelenen örnekte aşağıdaki verilerin yer aldığı tespit edildi:

  • E-mail adresleri
  • Tam adlar
  • Telefon numaraları
  • Fiziksel adresler
  • Coğrafi konum kayıtları
  • LinkedIn kullanıcı adı ve profil URL'si
  • Kişisel ve profesyonel deneyim/geçmiş
  • Cinsiyetler
  • Diğer sosyal medya hesapları ve kullanıcı adları
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Forumdaki kullanıcı, veritabanının 700 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel bilgilerini içerdiğini iddia ediyor. Bu, endişe verici bir rakam. Çünkü LinkedIn'in web sitesine göre sosyal medya platformunun 756 milyon kullanıcısı var. Bu, tüm LinkedIn kullanıcılarının neredeyse yüzde 93'ünün verilerinin bu sızıntıda yer aldığı anlamına geliyor.

LINKEDIN API'SİNİ İŞARET ETTİ

Analizlere göre, tüm verilerin gerçek ve gerçek kullanıcılarla bağlantılı olduğu ve güncel olduğu söyleniyor. Verileri satışa çıkartan forum kullanıcısı, verilerin LinkedIn API'sinden yararlanılarak elde edildiğini iddia ediyor.

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LinkedIn'in henüz resmi olarak doğrulanmayan veri sızıntısı hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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