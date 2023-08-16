LinkedIn hesap silme işlemi nedir? LinkedIn hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, LinkedIn hesap dondurma işlemi nasıl tamamlanır?

Çalışanlar, iş arayanlar ve işverenler tarafından yaygın olarak kullanılan LinkedIn platformunun 2002 yılında kurulduğu bilinir. Bu platformda hesabı olan kişilerin profillerini istedikleri zaman dondurmaları veya silmeleri mümkündür. Ancak bu işlemlerin pürüzsüz bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla LinkedIn hesap silme ve dondurma konuları hakkında bilgi edinilmelidir. Buna ek olarak LinkedIn hesabı kısıtlanan veya bu platformdaki profilini yanlışlıkla silen kişiler için kurtarma yöntemleri de açıklanmalıdır.

LinkedIn hesap silme işleminin adımları nelerdir?

İş dünyasına yönelik olarak geliştirilen bir platform olan LinkedIn 2002 yılında kurulmuştur. Profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu şeklinde nitelendirilen LinkedIn hem işverenler hem de çalışanlar tarafından kullanılabilir. Çünkü bu platformdan çeşitli iş ilanlarına veya çalışan profillerine ulaşılması mümkündür. LinkedIn platformunda profili olan kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında ise hesap silme işlemi yer alır. Nitekim bu platformdaki profilini tamamen kapatmak isteyen kullanıcıların LinkedIn hesabı kalıcı olarak silme işleminin adımlarına hakim olmaları gerekir. Aşağıda sıralanan adımların takip edilmesi sayesinde LinkedIn hesabı kolaylıkla silinebilir:

İlk olarak LinkedIn platformuna erişim sağlanarak hesaba giriş yapılmalıdır.

LinkedIn hesabına giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan “ben” simgesine tıklanmalıdır.

Platformun ana sayfasındaki ben simgesine tıklanmasıyla birlikte ayarlar ve gizlilik sekmesine geçiş yapılabilir.

Ayarlar ve gizlilik sekmesine erişen kişilerin hesap yönetimi yazan başlığa tıklamaları gerekir.

Hesap yönetimi kısmında yer alan hesap tercihleri yazısına tıklandığı takdirde hesabı kapat seçeneğine erişilir.

Hesabı kapat seçeneği değiştirildikten sonra bu işlemin nedeni belirtilerek ileri butonuna tıklanır.

İşlemin başarılı bir şekilde tamamlanması için platforma hesabın şifresi girilmeli ve yeniden hesabı kapat butonuna tıklanmalıdır.

LinkedIn hesap kapatma linki nedir?

İşverenler ve çalışanlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir platform olan LinkedIn'e kayıtlı olan hesaplar kolaylıkla silinebilir. Bunun için LinkedIn hesabına giriş yapılarak 2-3 dakika süren çeşitli adımların tamamlanması yeterlidir. Buna ek olarak pek çok kişinin LinkedIn hesap kapatma sayfasının linkini araştırdığı görülür. Bu bağlamda hesabını kapatmak isteyenlere LinkedIn platformunun destek sayfasında da mevcut olan güncel ve güvenilir linkin aktarılmasında fayda vardır. LinkedIn hesabını kapatmak isteyen kullanıcıların erişim sağlamaları gereken sekmenin linki aşağıdaki gibidir:

LinkedIn hesap dondurma işlemi nasıl tamamlanır?

İş dünyasına dahil olan veya bu bağlamdaki güncel gelişmeleri takip eden pek çok kişi tarafından kullanılan bir platform olan LinkedIn'de yer alan hesapların silinebildiği gibi dondurulabilmesi de mümkündür. LinkedIn hesabını dondurma işleminin kısaca bu platformdaki profili geçici olarak kapatmak amacıyla kullanıldığı söylenebilir. Kısa sürede tamamlanabilen LinkedIn hesabı dondurma işleminin aşamaları şu şekildedir:

Platforma erişim sağlanarak hesaba giriş yapılmalı ve ana sayfada yer alan profil fotoğrafına tıklanmalıdır.

Bir önceki adım tamamlandığı zaman platformun ayarlar ve gizlilik sekmesine geçiş yapılabilir.

Ayarlar ve gizlilik sekmesine ulaşıldığı takdirde hesap yönetimi ve hesabı dondur seçeneklerine tıklanmalıdır.

İşlemin nedeni seçildikten sonra yeniden hesabı dondur butonuna tıklanarak LinkedIn profili geçici olarak kapatılabilir.

LinkedIn kısıtlanan hesap nasıl açılır?

LinkedIn platformuna kayıtlı olan kişilerin hesapları belli başlı durumlarda kısıtlanabilir. Bu durumun nedenleri arasında hesaptan fazla sayıda sayfa görüntülenmesi veya profilde uygunsuz etkinlik ve içeriklerin mevcut olması gibi hususlar yer alır. LinkedIn hesabı kısıtlanan bir kişinin bu duruma itiraz etmesi mümkündür. Dolayısıyla bu konuya yönelik olarak platformun destek ekipleriyle iletişime geçilmesi gerekir. Buna ek olarak bir LinkedIn hesabı 14 günden daha kısa süredir kapalı durumda ise bu hesabın yeniden açılması genelde kolaydır. LinkedIn hesap kurtarma işleminin aşamaları ise şu şekilde sıralanabilir: