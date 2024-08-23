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    4. Lise öğrencilerinin kız kavgasına annesi dahil olunca ortalık karıştı! Anne kavgayı ayırmak yerine diğer öğrenciyi darp etti

    Lise öğrencilerinin kız kavgasına annesi dahil olunca ortalık karıştı! Anne kavgayı ayırmak yerine diğer öğrenciyi darp etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 11:02
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    İki lise öğrencisi arasında otobüs durağında çıkan kavga, kızlardan birinin annesinin araya girmesiyle tuhaf bir hal aldı. Öğrencilerden birinin annesi olan 34 yaşındaki Kathryn Stephanopoulos kavgayı ayırmak yerine diğer öğrenciye elindeki su matarasıyla saldırmayı tercih etti. Kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

    Lise öğrencilerinin kız kavgasına annesi dahil olunca ortalık karıştı! Anne kavgayı ayırmak yerine diğer öğrenciyi darp etti

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Daytona bölgesinde iki lise öğrencisi arasında otobüs durağında tartışma çıktı. Kız öğrencilerden birinin annesinin olay yerine gelmesi üzerine tartışma başka bir boyuta taşındı. Kavga anları yoldan geçen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

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    Kavga sırasında 34 yaşındaki Kathryn Stephanopoulos elindeki matarayla vurarak kız öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Stephanopoulos, kavgadaki rolü nedeniyle tutuklandı ve Şerif Perry Hall Mahkum Gözaltı Tesisi'ne götürüldü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika kavga
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