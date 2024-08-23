Lise öğrencilerinin kız kavgasına annesi dahil olunca ortalık karıştı! Anne kavgayı ayırmak yerine diğer öğrenciyi darp etti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Daytona bölgesinde iki lise öğrencisi arasında otobüs durağında tartışma çıktı. Kız öğrencilerden birinin annesinin olay yerine gelmesi üzerine tartışma başka bir boyuta taşındı. Kavga anları yoldan geçen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavga sırasında 34 yaşındaki Kathryn Stephanopoulos elindeki matarayla vurarak kız öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Stephanopoulos, kavgadaki rolü nedeniyle tutuklandı ve Şerif Perry Hall Mahkum Gözaltı Tesisi'ne götürüldü.