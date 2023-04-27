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Listeyi 5 dakika gecikmeyle teslim etmişlerdi... CHP'li ilçe başkanı istifa etti!

27.04.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için sandık kurulu listelerini 5 dakika gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti. Söz konusu gecikme sonrası AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı itirazda bulunmuştu. AK Parti'nin itirazı kabul edilirse Pamukkale ilçesindeki sandıklarda 437 CHP'li sandık görevlisi görev alamayacak. İşte haberin detayları...

Listeyi 5 dakika gecikmeyle teslim etmişlerdi... CHP'li ilçe başkanı istifa etti!

Denizli'de, 14 Mayıs'taki seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin yer aldığı listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geç teslim eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti. Geç teslim edilen listelere ilişkin AK Parti'nin yaptığı itirazın kabul edilmesi durumunda, ilçedeki sandıklarda 437 CHP'li sandık görevlisi olmayacak.

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"SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK BİZLERİN SORUMLULUĞUNDADIR"

CHP Genel Merkezin talebi doğrultusunda Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı'nın istifa ettiğini bildiren İl Başkan Ali Osman Horzum, "2 gündür partimizi arayarak endişelerini dile getiren ve görev almak isteyen partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığının seçim kuruluna teslim ettiği görevli listesi yedekleriyle beraber sisteme girildi ancak sonrasında reddedildi. Bu konu ile ilgili yasal yollara başvurulmuş olup, şu an Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazımızın sonucu beklenmektedir. Sonuç ne olursa olsun, sandık güvenliğini sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Denizli'de CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri için sandık kurulu listelerini 5 dakika gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, seçim kuruluna dilekçeyle itirazda bulunmuştu.

İtirazın kabul edilmesi durumunda Pamukkale ilçesindeki sandıklarda 437 CHP'li sandık görevlisinin görev alamayacağı bildirildi. (DHA-İHA)

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