HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar... İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları

ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar... İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları

20.04.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ORC Araştırma şirketi, il il yaptığı anket sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala, Aydın ve Denizli illerinde yapılan anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın elde ettiği verilere göre iki ilde de AK Parti'nin oy oranları CHP ve İYİ Parti'yi geride bıraktı. İşte haberin detayları...

ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar... İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları

İl il yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın son yaptığı paylaşım Aydın ve Denizli oldu. Kritik 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala yapılan anketlere göre, iki ilde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekti.

AYDIN

2018 yılı genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın yüzde 49.66 ile 4 milletvekili çıkardığı Aydın'da, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplamı yüzde 47.3 olarak rapor edildi.

gre

2018'deki seçimlerde yüzde 40.43 alan Cumhur İttifakı ise ankete göre yüzde 40.60'lık bir orana sahip.

wef

DENİZLİ

Denizli'de ise 2018'deki seçimlerde yüzde 49.89 alarak 4 milletvekili çıkaran Cumhur İttifakı, ankete göre yüzde 39.1'lik bir orana sahip.

g1

Millet İttifakı'nın ise 2018'de aldığı yüzde 45.54'lük oy oranı ankete göre yüzde 52 olarak ölçüldü.

İlginizi Çekebilir

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

 Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

 ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Metrelerce yüksekten düştü: 2 ölü 1 yaralıFeci kaza! Metrelerce yüksekten düştü: 2 ölü 1 yaralı
Kılıçdaroğlu gençlere seslendi! 'Ben Aleviyim...'Kılıçdaroğlu gençlere seslendi! 'Ben Aleviyim...'
Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları...Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları...
Anahtar Kelimeler:
seçim Aydın Denizli CHP MHP İYİ Parti ORC Araştırma ak parti anket

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

Belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira oldu

Belediye, pazarcı esnafıyla anlaştı! Kuru soğan 5 lira oldu

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi

Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

İlginizi Çekebilir

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.