ORC'den kritik iki ilde anket! Beklenen sonuçları açıkladılar... İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları

İl il yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma'nın son yaptığı paylaşım Aydın ve Denizli oldu. Kritik 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala yapılan anketlere göre, iki ilde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekti.

AYDIN

2018 yılı genel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın yüzde 49.66 ile 4 milletvekili çıkardığı Aydın'da, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplamı yüzde 47.3 olarak rapor edildi.

2018'deki seçimlerde yüzde 40.43 alan Cumhur İttifakı ise ankete göre yüzde 40.60'lık bir orana sahip.

DENİZLİ

Denizli'de ise 2018'deki seçimlerde yüzde 49.89 alarak 4 milletvekili çıkaran Cumhur İttifakı, ankete göre yüzde 39.1'lik bir orana sahip.

Millet İttifakı'nın ise 2018'de aldığı yüzde 45.54'lük oy oranı ankete göre yüzde 52 olarak ölçüldü.