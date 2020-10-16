YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lokum kıvamında et pişirmek için mutlaka bu yöntemi deneyin

Lokum kıvamında et pişirmek için mutlaka bu yöntemi deneyin

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Et pişirmek kolay bir iş değildir. Doğru teknik uygulanmazsa hem etin besin değerleri hem de lezzeti kaybolur. Önemli olan eti yumuşak, lokum kıvamında pişirmektir. Peki yumuşak bir et hazırlamanın püf noktası nedir?

Lokum kıvamında et pişirmek için mutlaka bu yöntemi deneyin

Ünlü et restoranları gibi lezzeti yerinde pamuk kıvamlı et pişirmek için bazı teknikleri uygulamanız gerekli. Bu ipuçlarını kullanarak maksimum lezzeti yakalamanız mümkün. İşte usta şefler gibi et pişirme yöntemleri...

YUMUŞACIK ET NASIL PİŞİRİLİR?

İlk olarak hayvanın hangi bölgesinden et kullandığınıza dikkat edin. Çünkü bölgelere göre et pişirme teknikleri de farklılık gösterebiliyor.

Eti pişirmeden önce iyi bir şekilde dinlendirmelisiniz. Bonfile pişirecekseniz eğer, kasabınıza eti dövdürmeyin! İncelmiş et suyunu kaybeder ve pişme esnasında sertleşir. Böylelikle lezzeti de ne yazık ki ortadan kalkar.

Eti yumuşatmanın en doğru yollarından biri de marinasyondur. Zeytinyağı bu konuda iyi bir yardımcıdır. Etin lezzetini de ikiye katlar. Akşamdan zeytinyağıyla marine ettiğiniz ettiğiniz eti en az 10 saat dinlendirin. Buzdolabından çıkardıktan sonra ise etin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

DÖKÜM TAVA KULLANMAYI DENEYİN

Etin lezzetini artırmak için demir döküm tava kullanın. Yüksek ateşte ısıttığınız tavaya etleri koyun ve her bir tarafını 3 dakika mühürleyin. Ardından tavanın altını az bir miktar kısın. Ete sürekli maşa ya da çatal değdirmeyin ki suyu içinde kalsın. Tavaya ekstra yağ koymayın çünkü marine işleminde et yeteri kadar yağ ile beslenmiş olacaktır.

Eti yumuşatmak için kimileri süt ve domates suyu da kullanır. Siz de bu 3 malzemeden birini marine işlemi sırasında kullanabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Etkisine inanamayacaksınız! Etkisine inanamayacaksınız!
Tencerede ekmek yapmak düşündüğünüzden daha kolay Tencerede ekmek yapmak düşündüğünüzden daha kolay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Yemek için kuyruğa giriyorlar! Şırdanın neyden yapıldığını öğrenince...
Yemek için kuyruğa giriyorlar! Şırdanın neyden yapıldığını öğrenince...
Yemeklerinize her gün bir kaşık sirke eklerseniz...
Yemeklerinize her gün bir kaşık sirke eklerseniz...
Etkisine inanamayacaksınız!
Etkisine inanamayacaksınız!
Yeni pişmiş gibi günlerce bayatlamıyor
Yeni pişmiş gibi günlerce bayatlamıyor
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Karpuzlu bici bici nasıl yapılır?
Karpuzlu bici bici nasıl yapılır?
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir: Kıyma pişirmek için çırpıcı...
Kimsenin aklına gelmemiştir: Kıyma pişirmek için çırpıcı...
Etkisine inanamayacaksınız! Limonu bir de dondurarak deneyin
Etkisine inanamayacaksınız!
Az bilinen bu faydası hayat kurtarıyor! Yemeklerinize her gün bir kaşık sirke eklerseniz...
Yemeklerinize her gün bir kaşık sirke eklerseniz...
Kahvaltınıza mutlaka ekleyin! Her gün yediğinizde öyle bir faydası var ki...
Kahvaltınıza mutlaka ekleyin! Her gün yediğinizde öyle bir faydası var ki...
Fasulye sevenler mutlaka denemeli! Göl fasulyesinin en önemli özelliği...
Fasulye sevenler mutlaka denemeli! Göl fasulyesinin en önemli özelliği...
Aman dikkat! Haşladığınız yumurtalar grileşiyorsa...
Aman dikkat! Haşladığınız yumurtalar grileşiyorsa...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.