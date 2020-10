Lokum kıvamında et pişirmek için mutlaka bu yöntemi deneyin

Ünlü et restoranları gibi lezzeti yerinde pamuk kıvamlı et pişirmek için bazı teknikleri uygulamanız gerekli. Bu ipuçlarını kullanarak maksimum lezzeti yakalamanız mümkün. İşte usta şefler gibi et pişirme yöntemleri...

YUMUŞACIK ET NASIL PİŞİRİLİR?

İlk olarak hayvanın hangi bölgesinden et kullandığınıza dikkat edin. Çünkü bölgelere göre et pişirme teknikleri de farklılık gösterebiliyor.

Eti pişirmeden önce iyi bir şekilde dinlendirmelisiniz. Bonfile pişirecekseniz eğer, kasabınıza eti dövdürmeyin! İncelmiş et suyunu kaybeder ve pişme esnasında sertleşir. Böylelikle lezzeti de ne yazık ki ortadan kalkar.

Eti yumuşatmanın en doğru yollarından biri de marinasyondur. Zeytinyağı bu konuda iyi bir yardımcıdır. Etin lezzetini de ikiye katlar. Akşamdan zeytinyağıyla marine ettiğiniz ettiğiniz eti en az 10 saat dinlendirin. Buzdolabından çıkardıktan sonra ise etin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

DÖKÜM TAVA KULLANMAYI DENEYİN

Etin lezzetini artırmak için demir döküm tava kullanın. Yüksek ateşte ısıttığınız tavaya etleri koyun ve her bir tarafını 3 dakika mühürleyin. Ardından tavanın altını az bir miktar kısın. Ete sürekli maşa ya da çatal değdirmeyin ki suyu içinde kalsın. Tavaya ekstra yağ koymayın çünkü marine işleminde et yeteri kadar yağ ile beslenmiş olacaktır.

Eti yumuşatmak için kimileri süt ve domates suyu da kullanır. Siz de bu 3 malzemeden birini marine işlemi sırasında kullanabilirsiniz.