Mynet Trend

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel bir çift, bindikleri otobüste bir grup erkeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar öpüşmelerini istediği çift bunu yapmayınca iki kadını darp etti. Londra polisi saldırganlar hakkında soruşturma başlattı.

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan saldırıyı "iğrenç ve kadın düşmanı" olarak niteleyerek kınadı.

İngiltere'nin Londra kentinde en az 4 erkek otobüste seyahat eden 2 kadına saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Çifti öpüşmeleri yönünde istekte bulunarak taciz eden grup, bu istekleri yerine getirilmeyince iki kadına şiddetli bir biçimde saldırdı.

Londra polisi 15 ila 18 yaşlarında 4 erkeğin olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada da tepkiyle karşılanan saldırı İngiltere'de siyasetçiler tarafından kınandı.

Saldırının mağdurlarından 28 yaşındaki Melanie Geymonat, kız arkadaşı ile otobüste seyahat ederken bir grup erkeğin tacizine maruz kaldığını söyledi. Geymonat, "En az dört kişiydiler. Lezbiyen olduğumuzu söyleyerek holigan gibi davranmaya başladılar ve izlemek için öpüşmemizi istediler." diyerek saldırıyı anlattı.

"Ortamı sakinleştirmek için şakalar yaptığını" söyleyen Geymonat "Ancak bizi taciz etmeye devam ettiler ve bozuk para atmaya başladılar." dedi. Daha sonra kız arkadaşını otobüsün ortasına çektiklerini ve ona vurmaya başladıklarını, kendisinin de aynı şekilde darp edildiğini söyledi.

Saldırı sonrası çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta, iki kadının da yüzleri ve kıyafetleri kan içinde görülüyor.

Kadınların ayrıca çantalarını ve cep telefonunu da çalan saldırganlar olduğundan şüphelenilen 4 kişi, Londra'da polis tarafından yakalandı.


Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor
Bu kadarına da pes dedirttilerBu kadarına da pes dedirttiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra OTOBÜS eşcinsel çift SADIQ KHAN

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkarma sürecini başlattı

ABD Türkiye’yi F-35 programından çıkarma sürecini başlattı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hastasını art arda tokatladı

Hastasını art arda tokatladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

O ikizlerin babası: Bir aydır kavga etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tramvay'da felç geçiren adamı sokağa bırakıp, gittiler

Vicdansızlığın böylesi!

Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

13 yaşındayken tutuklanan Suudi genç idamla yargılanıyor

Yol boyunca canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes dedirtti

Bu kadarına da pes dedirttiler

2019'un ilk pandası dünyaya geldi

2019'un ilk pandası dünyaya geldi

79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.