'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan saldırıyı "iğrenç ve kadın düşmanı" olarak niteleyerek kınadı.

İngiltere'nin Londra kentinde en az 4 erkek otobüste seyahat eden 2 kadına saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Çifti öpüşmeleri yönünde istekte bulunarak taciz eden grup, bu istekleri yerine getirilmeyince iki kadına şiddetli bir biçimde saldırdı.

Londra polisi 15 ila 18 yaşlarında 4 erkeğin olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada da tepkiyle karşılanan saldırı İngiltere'de siyasetçiler tarafından kınandı.

This is appalling. Everyone has the right to love and I was proud to support equal marriage. Any Government I lead will support people’s right to love, life and happinesshttps://t.co/TeAxLuh4CA — Matt Hancock (@MattHancock) 7 Haziran 2019

Saldırının mağdurlarından 28 yaşındaki Melanie Geymonat, kız arkadaşı ile otobüste seyahat ederken bir grup erkeğin tacizine maruz kaldığını söyledi. Geymonat, "En az dört kişiydiler. Lezbiyen olduğumuzu söyleyerek holigan gibi davranmaya başladılar ve izlemek için öpüşmemizi istediler." diyerek saldırıyı anlattı.

"Ortamı sakinleştirmek için şakalar yaptığını" söyleyen Geymonat "Ancak bizi taciz etmeye devam ettiler ve bozuk para atmaya başladılar." dedi. Daha sonra kız arkadaşını otobüsün ortasına çektiklerini ve ona vurmaya başladıklarını, kendisinin de aynı şekilde darp edildiğini söyledi.

Saldırı sonrası çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta, iki kadının da yüzleri ve kıyafetleri kan içinde görülüyor.

Kadınların ayrıca çantalarını ve cep telefonunu da çalan saldırganlar olduğundan şüphelenilen 4 kişi, Londra'da polis tarafından yakalandı.



