'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan saldırıyı "iğrenç ve kadın düşmanı" olarak niteleyerek kınadı.

İngiltere'nin Londra kentinde en az 4 erkek otobüste seyahat eden 2 kadına saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Çifti öpüşmeleri yönünde istekte bulunarak taciz eden grup, bu istekleri yerine getirilmeyince iki kadına şiddetli bir biçimde saldırdı.

Londra polisi 15 ila 18 yaşlarında 4 erkeğin olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada da tepkiyle karşılanan saldırı İngiltere'de siyasetçiler tarafından kınandı.

This is appalling. Everyone has the right to love and I was proud to support equal marriage. Any Government I lead will support people’s right to love, life and happinesshttps://t.co/TeAxLuh4CA