Lösemiyi yenen Özgür'ün hayali Sofuoğu ile aynı pistte yarışmak

Boş vakitlerinde motosiklet kullanan ve 3 yıl boyunca gördüğü kemoterapi sonrası lösemiyi yenen motosiklet tutkunu Akkaya, şimdi hem eğitimini tamamlamayı hem de bir organizasyonda Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu ile aynı pistte yarışmayı istiyor.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, lösemi hastalığını yenen ve boş vakitlerinde motosiklet kullanan 17 yaşındaki Özgür Akkaya, Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile aynı pistte yarışmayı hayal ediyor.

Trabzon'da çok zorlu bir süreçten geçtiğini, şimdi çok iyi ve mutlu olduğunu dile getiren Akkaya, "Löseminin ne olduğunu kemoterapi aldığımda öğrendim ama hastalığıma hiç üzülmedim, bu hastalığı yeneceğimden emindim." dedi.

Lösemi hastalarına umutlarını yitirmemelerini ve kendilerini üzmemelerini tavsiye eden Akkaya, lösemili çocukların, yalnız 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda değil, hayatın her zamanında hatırlanmasını istedi.

- "Tek hayalim Sofuoğlu ile yarışmak"

Boş zamanlarında motosiklet sürdüğünü belirten Akkaya, "Hastalığımdan dolayı tedavi sürecinde okuldan geri kaldım ve okuyamadım. Şimdi eğitimimi tamamlayıp Sofuoğlu gibi motosiklet şampiyonu olmak istiyorum. Tek hayalim kendimi geliştirip pistte Sofuoğlu ile yarışmak." diye konuştu.

Özgür Akkaya'nın babası Kıyasettin Akkaya da 3 yıl önce oğlunun sürekli kilo kaybı şikayeti ve yemek yememe sorunu için gittikleri hastanede lösemi hastası olduğunu öğrendiklerini aktardı.

Oğlunun 3 yıl boyunca kemoterapi gördüğünü anlatan baba Akkaya, "Özgür Trabzon'da sürekli bayılıyor ve kriz geçiriyordu. Allah'a şükürler olsun Özgür'ün tedavisi çok başarılı geçti ve lösemiden kurtuldu. Erzurum ve Trabzon'daki her iki hastanede çalışanlara, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.