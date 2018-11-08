Lösemiyi yenen Özgür'ün hayali Sofuoğu ile aynı pistte yarışmak

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, lösemi hastalığını yenen ve boş vakitlerinde motosiklet kullanan 17 yaşındaki Özgür Akkaya, Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile aynı pistte yarışmayı hayal ediyor.
Palandöken ilçesi, Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Kıyasettin ve Sevgili çiftinin oğlu Özgür Akkaya'ya (17), 3 yıl önce ortaokulu bitirdikten sonra kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetiyle başvurduğu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.
Lisede eğitim görmeyi beklerken yakalandığı hastalıkla mücadele etmeye başlayan Akkaya, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde 6 ay kemoterapi gördükten sonra tedavisine Erzurum'da devam etti.
Boş vakitlerinde motosiklet kullanan ve 3 yıl boyunca gördüğü kemoterapi sonrası lösemiyi yenen motosiklet tutkunu Akkaya, şimdi hem eğitimini tamamlamayı hem de bir organizasyonda Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu ile aynı pistte yarışmayı istiyor.
Özgür Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığından kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Trabzon'da çok zorlu bir süreçten geçtiğini, şimdi çok iyi ve mutlu olduğunu dile getiren Akkaya, "Löseminin ne olduğunu kemoterapi aldığımda öğrendim ama hastalığıma hiç üzülmedim, bu hastalığı yeneceğimden emindim." dedi.
Lösemi hastalarına umutlarını yitirmemelerini ve kendilerini üzmemelerini tavsiye eden Akkaya, lösemili çocukların, yalnız 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda değil, hayatın her zamanında hatırlanmasını istedi.
- "Tek hayalim Sofuoğlu ile yarışmak"
Boş zamanlarında motosiklet sürdüğünü belirten Akkaya, "Hastalığımdan dolayı tedavi sürecinde okuldan geri kaldım ve okuyamadım. Şimdi eğitimimi tamamlayıp Sofuoğlu gibi motosiklet şampiyonu olmak istiyorum. Tek hayalim kendimi geliştirip pistte Sofuoğlu ile yarışmak." diye konuştu.
Özgür Akkaya'nın babası Kıyasettin Akkaya da 3 yıl önce oğlunun sürekli kilo kaybı şikayeti ve yemek yememe sorunu için gittikleri hastanede lösemi hastası olduğunu öğrendiklerini aktardı.
Oğlunun 3 yıl boyunca kemoterapi gördüğünü anlatan baba Akkaya, "Özgür Trabzon'da sürekli bayılıyor ve kriz geçiriyordu. Allah'a şükürler olsun Özgür'ün tedavisi çok başarılı geçti ve lösemiden kurtuldu. Erzurum ve Trabzon'daki her iki hastanede çalışanlara, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Baba Akkaya, oğlunun Trabzon'daki tedavi sürecinde çok zorluk yaşadığını ifade ederek, çocuğunun bu durumdan kurtulması için sürekli dua ettiğini söyledi.
Lösemili hastaların morale ve iyi bakıma ihtiyacı olduğunu belirten Akkaya, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) kendilerine her süreçte destek verip ilgilendiklerini için teşekkür etti.
Erzurum LÖSEV Temsilcisi Fadim Ayaz da lösemili çocuklara ve kanser hastalarına destek amacıyla gönüllü çalıştıklarını söyledi.
Özgür'ün 14 yaşında lösemiye yakalandığını ifade eden Ayaz, "Özgür'ün tedavi süreci başarılı geçti. Çok şükür şimdi iyi durumda, lösemiyi yendi. Tedaviye cevap verdiği için ilik nakline de gerek kalmadı." dedi.
Erzurum'da 153 lösemili hasta olduğunu dile getiren Ayaz, çalışmaları kapsamında ev ve hastane ziyaretlerinde bulunup tespit ettikleri bu tür hastalara destek olduklarını aktardı.
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