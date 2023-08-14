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  4. Lost dizisinin Kate'i son hali ile şaşırttı! Evangeline Lilly'i Sawyer görse tanıyamaz

Lost dizisinin Kate'i son hali ile şaşırttı! Evangeline Lilly'i Sawyer görse tanıyamaz

14.08.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sidney - Los Angeles seferini yapan yolcu uçağının kaza yapması sonucu, gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikayesini anlatan Lost dizisi, Evangeline Lilly'nin değişimi nedeniyle tekrar gündeme geldi. Dizide Jack ve Sawyer'ın ilgi duyduğu Kate'i canlandıran ünlü yıldızın son hali görenleri şaşırttı.

Tüm zamanların en iyisi olarak lanse edilmesine karşın, 2010 yılında yayınlanan final bölümü ile izleyicide hayal kırıklığı yaratan Lost dizisi sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Hakkındaki tartışmaların ve teorilerin yıllar sonra bile azalmadığı dizi, bu kez Kate karakteri ile tanınan Evangeline Lilly nedeniyle adından söz ettirdi.

LOST

İZLEYİCİYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ: "JACK Mİ, SAWYER MI?"

Öz babasını öldürdükten sonra firar eden Kate, uçak kazası sonrası, hayatta kalanlara liderlik yapan spinal cerrah Jack ve profesyonel dolandırıcı Sawyer ile ilişki yaşaşayınca izleyici ikiye bölünmüştü.

LOST

Öyle ki birçok forumda "Jack mi, Sawyer mı?" sorusu internet kullanıcılarına yöneltilmişti.

LOST

EVANGELINE LILLY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sawyer'la daha çok yakınlaşan Kate ile diğer karakterlerin hikayeleri izleyiciyi 6 sezon boyunca ekran başına kilitlemeyi başardı.

LOST

Dizinin fanları yıllar sonra bile oyuncu kadrosunda yer alan isimleri sosyal medyadan yakından takip ediyor.

LOST

ÜNLÜ OYUNCU YILLARA YENİK DÜŞTÜ!

Smallville, Tru Calling ve Kingdom Hospital gibi yapımlara rol almasına rağmen bir döneme damga vuran Lost dizisinde canlandırdığı Kate karakteriyle hafızalara kazınan Evangeline Lilly de onlardan biri.

LOST

44 yaşında olan Kanadalı ünlü oyuncu yıllara yenik düştü.

LOST

Evangeline Lilly'ni son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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