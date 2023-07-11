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Lotodan 6,5 milyon TL ikramiye kazandı, haberi bakın nasıl öğrendi

11.07.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto 'Milyonerler Festivali' kapsamında gerçekleştirilen ilk 3 çekilişte 7 talihli toplamda ekstra 15 milyon TL kazandı. Talihliler arasında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Milli Piyango bayi işletmecisi Şuayip Pamuk'tan (53) bilet satın alan bir kişi, 6 milyon 548 bin 561 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Pamuk, "Talihli 953 bin TL kazandığını sanıyordu. Makinenin sürpriziyle 6,5 milyon TL'lik ikramiye kazandı" dedi. İşte ilginç olayın detayları...

Lotodan 6,5 milyon TL ikramiye kazandı, haberi bakın nasıl öğrendi

Çılgın Sayısal Loto'da 5-31 Temmuz tarihleri arasındaki çekilişler oyunseverlerin şansına şans katıyor ve her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandırıyor. 'Milyonerler Festivali' boyunca yapılacak 12 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlere toplamda ekstra 60 milyon TL'lik ikramiye dağıtılacak. Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk 3 çekilişte ise, 7 talihli toplamda ekstra 15 milyon TL ikramiye kazandı.

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Çılgın Sayısal Loto 'Milyonerler Festivali'nin 5 Temmuz'daki ilk çekilişinde İzmir Karşıyaka'dan kuponunu oynayan ve 5+1 bilen talihli toplamda 6 milyon 548 bin 561 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Talihlinin daimi müşterisi olduğunu belirten Milli Piyango bayi işletmecisi Şuayip Pamuk, "Kazandığını öğrendikten sonra benim yanıma geldi, kaç kişinin 5 bildiğini sordu. Ben de sistemden bakarak bir kişinin bildiğini söyledim. 'O benim' dedi. 5 bilen 953 bin TL kazanıyordu. Sevindik. Sonra kağıdı kontrol ettik ve bir baktık ki 5 değil 5+1 bilmiş ve bilet 6,5 milyon TL kazanmış. O, 953 bin TL kazandığını sanıyordu. Çok sevindik ve birbirimize sarıldık. İstanbul'a gidip parayı alması gerektiğini söyledim. Ev hayali vardı. Gerçekleşmiş oldu ve hayatı değişti" diye konuştu.

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'BÜYÜK İKRAMİYE 240,7 MİLYON TL OLDU'

Çılgın Sayısal Loto'da rekor büyük ikramiyenin 240 milyon TL'yi aştığını ifade eden Pamuk, "Çarşamba günü gerçekleşecek çekiliş için büyük ikramiye tam 240,7 milyon TL oldu. Çılgın Sayısal Loto'da 5-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Milyonerler Festivali'nde her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandıracak. Milyonerler Festivali boyunca yapılacak 12 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlere toplamda ekstra 60 milyon TL'lik ikramiye dağıtılmış olacak. Milyonerler Festivali'nin ilk çekilişinde ekstra 5 milyon TL'lik ikramiye bayimizden oynayan ve 5+1 bilen talihlinin oldu" dedi.

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'DUYAN GELİYOR, SATIŞLARIMIZ ÇOĞALIYOR'

Büyük ikramiye kazandırdığında mutluluk duyduğunu anlatan Pamuk, "Bir yıl önce Süper Loto'dan bir müşterim 5 rakamı bilmişti. O da benim daimî müşterimdi. 31 bin TL kazandı. O zaman da çok sevindik. Kazanan müşteriler olduğu zaman onlardan daha çok seviniyorum. Hem onlar adına seviniyorum hem de bizim kazancımız artıyor. Duyan geliyor, satışlarımız çoğalıyor. Kendim de küçük küçük oynayarak şansımı deniyorum. Kazı kazanla birlikte ilgi yoğunlaştı. Genelde elimde kazı kazan kalmıyor ve çok talep görüyor. Haftalık 30-40 bin TL'lik kazı kazan satışı oluyor. Bayilik almayı düşünenlere bunu öneririm çünkü getirisi son derece güzel" ifadelerini kullandı. Sıklıkla şans oyunları oynadığını söyleyen vatandaşlardan Mehmet Kubilay, "Büyük ikramiye bana çıksa öncelikle tatil yaparım. Mikonos'a giderim. Sonrasında günün şartlarına göre değerlendiririm" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango ikramiye loto

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