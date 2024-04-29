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Yer: Isparta! Acı haber geldi... Asker, polis aracına çarptı: Şehit ve yaralılar var

29.04.2024 12:02
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Isparta'da bir askeri personelin kullandığı araç radar uygulama bölgesinde görevli polis memuru Yonuz Turan'a çarptı. Hastaneye kaldırılan Turan, kurtarılamayarak şehit oldu. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Turan'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yer: Isparta! Acı haber geldi... Asker, polis aracına çarptı: Şehit ve yaralılar var

Kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, yolda radar uygulaması için hazırlık yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a, ardından ekip aracına çarptı.

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DÖRT YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada polis memuru Yonuz Turan ile otomobil sürücüsü İ.A. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit oldu.

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Diğer dört yaralının tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan Yonuz Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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