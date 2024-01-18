Love Island yarışmacısı şeffaf kıyafetiyle zor anlar yaşadı! İç çamaşırını çıkarmayı düşünüp dile getirince...

Aşk Adası hayranları All Stars serisi için oldukça heyecanlı. Yeni ITV dizisi, eski Adalıların yeniden aşkı bulma umuduyla Güney Afrika villasına gitmesini konu alıyor.

Tekrar villaya giren 12 adalıdan biri olan Hannah Elizabeth değişimiyle dikkat çekmişti.

Love Island All Stars'dan Hannah Elizabeth bu sefer de transparan kıyafetiyle gündeme geldi. Ancak riskli tercihi konusunda şüpheleri varmış gibi görünüyordu. Yarışmacı bunu da çekimler devam ederken dile getirdi ve "Doğru, bu külotu giyemem, değil mi?" dedi.

Aşk Adası'ndaki arkadaşı ise "Her zaman külotsuz giyinebilirsin" dedi ancak Hannah "Hayır yapamam, k..çım dışarıda kalacak!" diyerek bu düşüncesinden vazgeçti.



Sosyal medyada adından söz ettiren yarışmacı için "Hannah beni gülmekten kırıp geçiriyor" yorumları geldi.