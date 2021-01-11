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Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

11.01.2021 23:18 | Son Güncelleme:
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Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

Lübnan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 10 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Yüksek Savunma Komisyonu, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

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Lübnan'da 14 Ocak Perşembe gününden itibaren 10 günlük OHAL kararının alındığı toplantıda, gerekli görüldüğü takdirde bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Toplantıda Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan ülkeye girişi yüzde 20'ye kadar düşürme ve gelen her yolcudan sonucu negatif olan PCR testi talep etme kararı alındı. Bu kapsamda ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculara otelde 7 gün karantina zorunluluğu getirildi.

OHAL kararları çerçevesinde ülke genelindeki kamu ve özel kurumların yanı sıra tüm eğitim kurumları da kapalı olacak.

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Başbakan Hassan Diyab konuyla ilgili bugünkü açıklamasında, salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini dile getirerek, "Bizim görevimiz, Lübnanlıları büyük bir kesimin pervasızlığından korumaktır. Ya kararlı bir karantina ile durumu kontrol altına alırız ya da İtalya'da yaşananlardan daha tehlikelisini Lübnan'da göreceğiz." demişti.

Lübnan'da Sağlık Bakanlığının bugün açıklanan son verilerine göre, Kovid-19 salgınında toplam can kaybı 1629'a, vaka sayısı 222 bin 391'e yükselirken, 144 bin 548 kişi de sağlığına kavuştu.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 4 Ocak'ta hastanelerin doluluk nedeniyle daha fazla hasta kabul edemeyeceğini ve salgının Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığını söylemişti.

Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve 18.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı. (AA)

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