Lüks araçta akılalmaz düzenek!

İstanbul Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri Ümraniye'de lüks bir otomobille uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Yakın akraba olan iki şüpheliyi takibe alan ekipler, Ümraniye'de lüks otomobilden uyuşturucu satışı yapıldığı anda operasyon yaptı.
OTOMOBİL EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Narkotik ekipleri suçüstü yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeyi alan kişiyi, lüks otomobille uyuşturucu satışı yapan K.Ö ve V.Ö'yü gözaltına aldı. Uyuşturucu madde satışı yapılan otomobil de emniyete götürüldü.
DÜZENEK POLİSİ DE ŞAŞIRTTI
Aracı otoparka çeken ekipler, araçta yaptıkları aramada ilginç bir zulayla karşılaştı. Şüphelilerin sorgulaması sonrası yapılan incelemede, araç çalıştırıldıktan sonra klima ikinci seviyeye getirildi. Özel bir kumandaya basıldı ve hava yastığının bulunduğu alan açılınca, burada satışa hazır uyuşturucu madde ve haplar ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu satışında kullanılmak üzere zula yaptığı otomobile de el konuldu.
Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi, emniyette yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevkedildi.
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