HABER

Lüks villada fuhuş rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce kiraladıkları lüks villada fuhuş yaptıran 1'i kadın 2 kişi ile yabancı uyruklu 3 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya mevkiindeki lüks villayı 3 ay önce kiralayan Ö.S. (55), yapılan ihbar sonucu Darıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Lüks villayı gözetim altında tutan polis, fuhuş yapmak için binaya giren çıkanları tespit etmesinin ardından operasyon düzenledi.

Gece villaya yapılan baskında fuhuş yaptırdığı belirlenen Ö.S., fuhşa aracılık ettiği tespit edilen Özbek uyruklu G.E. (28) ile fuhuş yaptıkları belirlenen Özbek uyruklu Z.B. (35), N.A. (26) ve Kazakistan uyruklu B.A. (23) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S. ve G.E. tutuklanırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise yapılan muayenelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

PARTNERBülent Ersoy mekan bastı!Bülent Ersoy mekan bastı!
Fethiye'de sağnak yağmur sele neden olduFethiye'de sağnak yağmur sele neden oldu
Kahvaltı sırasında gazetecinin dikkatini çekti! Bahçeli...Kahvaltı sırasında gazetecinin dikkatini çekti! Bahçeli...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca fuhuş

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Devlet Bahçeli parmağındaki yüzüğü anlattı! Dikkat çeken detay...

Kahvaltı sırasında gazetecinin dikkatini çekti! Bahçeli...

85 yaşında tek böbreği olduğunu öğrendi

85 yaşında tek böbreği olduğunu öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.