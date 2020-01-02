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  4. Lüleburgaz'da belediye meclisinin yeni yıldaki ilk toplantısını çocuklar başlattı

Lüleburgaz'da belediye meclisinin yeni yıldaki ilk toplantısını çocuklar başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Lüleburgaz'da belediye meclisinin yeni yıldaki ilk toplantısını çocuklar başlattı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye meclisinin 2020 yılındaki ilk toplantısı çocukların yönetiminde başladı.

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı" etkinlikleri kapsamında Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ocak ayı ilk toplantısında sandalyeleri çocuklar doldurdu.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Nursu Başaran tarafından yoklama yapılmasının ardından, Çocuk Meclisi komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi. Toplantıdaki gündem maddelerinin oylanmasının ardından çocuklar, yerlerini belediye meclisi üyelerine bıraktı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, toplantı öncesinde Çocuk Meclisi üyelerini tebrik etti. Her yıl farklı bir temayı öne çıkararak etkinlikler düzenlediklerini aktaran Gerenli, 2020'yi de "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı" ilan ettiklerini söyledi.

Gerenli, "Çocuklar bu kentte ve dünyada bizim için en değerli varlıklar. Bu çatı da millet iradesinin gerçekleştiği yer. Burası tarihi bir bina. Bu binada çocuklarımızla olmaktan gurur duyuyoruz. Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak önemli kararlar alacağınıza inanıyorum." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç de Çocuk Meclisi'nin çocuklar için önemli olduğunu dile getirdi. 2020 yılı boyunca ilçede çocukların kendileri için söz sahibi olacaklarını anlatan Dinç, gelecek nesle bu fırsatın tanıyan yetkililere teşekkür etti.

İlk meclis oturumunu yöneten öğrenci Nursu Başaran, mutlu olduğunu belirterek, "Heyecanlıyız, hepimiz için güzel bir etkinlik olacak. Umarım arkadaşlarımız ve ben bu yılda güzel bir şekilde fikirlerimizi belirtebiliriz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Kırklareli külliye Lüleburgaz meclis

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