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Lüleburgaz’da yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.Gece sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Lüleburgaz’da, sabah saatlerinde havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte yoğun bir sis oluştu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Gece sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Lüleburgaz’da, sabah saatlerinde havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte yoğun bir sis oluştu. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan Uluslararası D-100 Kara yolunda sürücüler, yer yer 50 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle zor anlar yaşadı. Öte yandan yoğun sis renkli görüntüler de oluşturdu. Kentin tarihi yapısı olan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camisinin minaresi de sisin içinde kayboldu.

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