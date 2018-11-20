Milliler hazırlık maçında da tat vermedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Antalya'da Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Düşük bir tempoda geçen maç 0-0 berabere bitti ve Lucescu yönetimindeki Millilerin gol atamama serisi 4 maça çıktı. Maça Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal 11'iyle başlayan Türkiye, Ukrayna karşısında pozisyona girmekte zorlanırken 90 dakika golsüz sona erdi. A Milli Takım, Bosna Hersek, Rusya ve İsveç maçlarının ardından Ukrayna karşısında da gol atamadı. 360 dakikadır gol atamayan Türkiye, bu süre içinde kalesinde 3 gol gördü. TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇININ 11'LERİ Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuzhan, Yunus Mallı, Enes Ünal. Ukrayna: Lunin, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Karavaev, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Konoplyanka, Tsygankov, Kovalenko MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 2: Milli takımımız tehlikeli geldi. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında altıpas içerisinde hareketlenen Enes Ünal'ın şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

Dakika 4: Evgen Konoplyanka kaleyi cepheden gördü, yaklaşık 25 metreden vuruşu dışarı çıktı.

Dakika 15: Yunus Mallı'nın ceza sahasına havalandırdığı topa, ceza sahası sağ çaprazında buluşan Oğuzhan Özyakup sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak bu şut kaleyi bulmadı.

Dakika 23: Millilerimiz Ömer Bayram ile gole yaklaştı. Ukrayna savunmasının uzaklaştırdığı topa sol kanattan hareketlenen Ömer Bayramın ceza sahası sol köşesinden yaptığı sert vuruş dışarı çıktı.

Dakika 24: Ukrayna gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisine hareketlenen Viktor Tsyhankov kaleci Sinan Bolat ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunda Sinan Bolat topu kornere çeldi.

Dakika 25: Viktor Tsyhankov'un sağ kanattan ortasına, ceza sahasında bulunan Evgen Konoplyanka sağ ayağıyla dokundu ancak Sinan Bolat topa hakim oldu.

Dakika 42: Millilerimiz gole yaklaştı. Yunus Mallı ceza sahası sağ çaprazında topla hareketleniyor ancak vuruşu Ukrayna savunmasından sekerek dışarı çıktı.

İkinci yarı Dakika 50: Serdar Gürler, pasını ceza alanı altı pas üzerindeki Cengiz Ünder’e bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

Dakika 69: ceza sahası dışı sağ çaprazda duran topun başına geçen Malinovskiy’in kaleye şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

Dakika 76: Bolbat’ın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Zinchenko’nun şutunu Sinan Bolat kurtardı.

Dakika 80: İrfan Can’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert şutu üstten auta gitti. Stat: Antalya

Hakemler: Genc Nuza xx, Fatkum Berisha xx, Bujar Selimaj xx

Türkiye: Sinan Bolat xx, Mert Müldür xx (Merih Demiral dk. 85 ?), Kaan Ayhan xx (Ertuğrul Ersoy dk. 55 x), Çağlar Söyüncü xx, Ömer Bayram xx, İrfan Can Kahveci xxx(Aytaç Kara dk. 89 ?), Okay Yokuşlu x, Cengiz Ünder xxx, Oğuzhan Özyakup x (Serdar Gürler dk. 46 xx), Yunus Mallı xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Enes Ünal x (Cenk Tosun dk. 46 xx)

Ukrayna: Lunin xx, Karavaev xx, Plastun xx, Matviyenko xx, Mykolenko xx, Shaparenko x (Malinovskiy dk. 46 x), Makarenko xx (Buyalskiy dk. 83 ?), Zinchenko xx, Tsygankov xx (Shved dk. 77 x), Kovalenko xx (Boryachuk dk. 86 ?), Konoplyanka xxx (Bolbat dk. 64 x)

Sarı kartlar: Shaparenko, Sheved (Ukrayna), İrfan Can Kahveci, Ömer Bayram(Türkiye)

GOL HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI Hazırlık müsabakasında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın gol hasreti 4 maça çıktı. UEFA Uluslar B Ligi 2. Grubu 3 puanla son sırada bitirerek C Ligi'ne düşen milli takım, gol yollarında da sıkıntı yaşıyor. Antalya'da özel maçta karşılaştığı Ukrayna karşısında da fileleri havalandıramayan Türkiye, gol özlemini sürdürdü. Son olarak Uluslar Ligi'nde İsveç'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta rakip fileleri havalandıran milli takım, bu mücadelenin ardından çıktığı 4 karşılaşmada da gol atamadı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetimindeki ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakalarda UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0, İsveç'e de 1-0 mağlup olurken, özel maçlarda ise Bosna Hersek ve Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. LUCESCU'DAN 5 DEĞİŞİKLİK Lucescu, İsveç karşısında oynayan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'u Ukrayna karşısında ilk 11'de kullanmadı. MAÇ BAŞINA 1 GOL Gol yollarında sıkıntı yaşayan A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 1 gol ortalaması yakaladı.