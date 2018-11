Milliler hazırlık maçında da tat vermedi

Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuzhan, Yunus Mallı, Enes Ünal.

Maça Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal 11'iyle başlayan Türkiye, Ukrayna karşısında pozisyona girmekte zorlanırken 90 dakika golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Dakika 50: Serdar Gürler, pasını ceza alanı altı pas üzerindeki Cengiz Ünder’e bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

Dakika 69: ceza sahası dışı sağ çaprazda duran topun başına geçen Malinovskiy’in kaleye şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

Dakika 76: Bolbat’ın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Zinchenko’nun şutunu Sinan Bolat kurtardı.

Dakika 80: İrfan Can’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert şutu üstten auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Genc Nuza xx, Fatkum Berisha xx, Bujar Selimaj xx

Türkiye: Sinan Bolat xx, Mert Müldür xx (Merih Demiral dk. 85 ?), Kaan Ayhan xx (Ertuğrul Ersoy dk. 55 x), Çağlar Söyüncü xx, Ömer Bayram xx, İrfan Can Kahveci xxx(Aytaç Kara dk. 89 ?), Okay Yokuşlu x, Cengiz Ünder xxx, Oğuzhan Özyakup x (Serdar Gürler dk. 46 xx), Yunus Mallı xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Enes Ünal x (Cenk Tosun dk. 46 xx)

Ukrayna: Lunin xx, Karavaev xx, Plastun xx, Matviyenko xx, Mykolenko xx, Shaparenko x (Malinovskiy dk. 46 x), Makarenko xx (Buyalskiy dk. 83 ?), Zinchenko xx, Tsygankov xx (Shved dk. 77 x), Kovalenko xx (Boryachuk dk. 86 ?), Konoplyanka xxx (Bolbat dk. 64 x)

Sarı kartlar: Shaparenko, Sheved (Ukrayna), İrfan Can Kahveci, Ömer Bayram(Türkiye)