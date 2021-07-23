HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macaristan’da sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunlu oldu

Macaristan’da sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunlu oldu

23.07.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sağlık çalışanlarına koronavirüs (Covid-19) aşısı olma zorunluluğu getirildiğini duyurarak, "Aşı olmayanlar, bu sektörde çalışamayacak" dedi.

Macaristan’da sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunlu oldu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldığı bir radyo programında, koronavirüs (Covid-19) aşısını tüm sağlık çalışanları için zorunlu hale getirdiklerini duyurdu.

Sağlık sisteminde çalışan kişiler için bazı aşıların zorunlu olduğunu belirten Başbakan Orban, söz konusu aşıların kapsamını koronavirüs aşısını da içerecek şekilde genişlettiklerini söyledi.

Son Dakika: 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

AŞI OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK

Orban, "Eğer bir kimse bu aşıları olmamışsa bu sektörde çalışamayacak" şeklinde konuştu. Bugüne kadar nüfusun yüzde 55’inin korona virüs aşısı olduğunu ifade eden Orban, ülkede toplamda tespit edilen Delta mutasyonlu vakaların sayısını ise 23 olarak açıkladı.

ÜLKEDE DÖRDÜNCÜ DALGA BAŞLADI

Macaristan’da da koronavirüsün dördüncü dalgasının başlayacağını bildiren Orban, olumlu haberinse koronavirüs aşısı yaptıranların hastalığı ağır şekilde geçirmekten korunduğunu söyledi. Viktor Orban, ülkede 60 yaş üstü nüfusun yüzde 85’inin aşılandığını, geri kalan yüzde 15’lik kesimi ikna etmek içinse doktorların bizzat bu kişilere ulaşmaya çalışacaklarını belirtti. Macaristan Başbakanı, okullar açılmadan 12 yaş üstü çocukları aşılamaya başlayacaklarını da ifade etti.

Öte yandan ülkede bugüne kadar aşının birinci dozunu yaptıranların sayısı 5 milyon 58 bin olarak açıklanırken, aşının her iki dozunu da yaptıranların sayısının ise 5 milyon 340 bine ulaştığı belirtildi. Pandeminin başından bu yana 810 bine yakın vakanın görüldüğü Macaristan’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bini aşmış durumda. (İHA)

Türkiye'den yeni test kiti hamlesi! Diagnovir'e dünyadan talep yağıyorTürkiye'den yeni test kiti hamlesi! Diagnovir'e dünyadan talep yağıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladıYangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
İsrail, Filistinli kadının naaşını 1 buçuk ay sonra teslim etti!İsrail, Filistinli kadının naaşını 1 buçuk ay sonra teslim etti!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Macaristan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Tatil hayalleri suya düştü! Otelin havuzunu bastılar

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.