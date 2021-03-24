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Macron: Türkiye devlet kontrolündeki medya üzerinden yalanlar yayıyor

24.03.2021 05:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi devlet kontrolündeki basın organları aracılığıyla "yalanlar yaymakla" suçladı. Macron, Türkiye'nin seçimlere olası müdahalesinin ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

Macron: Türkiye devlet kontrolündeki medya üzerinden yalanlar yayıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi devlet kontrolündeki basın organları aracılığıyla "yalanlar yaymakla" suçladı. Macron, Türkiye'nin Fransa'da 2022 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine "kamuoyunun görüşlerine tesir etmek amacıyla" yapacağı müdahalelerin ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

France 5 kanalına bir mülakat veren Macron, 2022 seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye yönelik müdahale girişimleri olacağını öne sürdü.

AFP'de yer alan habere göre, Macron, "Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Bunlar yazılı. Tehditler örtülü bir şekilde yapılmıyor" dedi.

Macron, bu müdahalenin "kamuoyunun fikirlerini etkilemeye dönük" olacağını öne sürerek, geçen yıl Ekim ayında İslam hakkında sarf ettiği sözlerin Türkiye tarafından çarpıtıldığını belirtti.

Libya ve Doğu Akdeniz gibi bazı konularda bir süredir uzlaşmak yaşayan iki ülke ilişkilerindeki gerilim Ekim ayında daha da yükselmişti. Macron, Ekim ayında 'İslamcı ayrılıkçılık' ile mücadele edip laik değerlerin savunulması için bir dizi yasa geçirme planlarını açıkladı.

Aynı içerisinde Fransa'da Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilmesinin ardından Macron, karikatürlerin yayınlanmaya devam edeceğini ve "asla boyun eğmeyeceklerini" söyledi.

Erdoğan da Macron'u "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan lideri" olarak tanımlamış ve İslam düşmanlığıyla suçlamıştı.

Macron: Sözlerim çarpıtıldı

Fransa cumhurbaşkanı, "Geçen sonbaharda, çok açık bir şekilde yalanlarla örülü bir siyasi anlayış vardı… Devletlerin söylediği yalanlar, Türk devletinin kontrolü altındaki medya kuruluşlarının yaydığı yaylanlar, Katar tarafından kontrol edilen belli bazı büyük televizyon kanallarının yaydığı yalanlar" dedi.

Macron, bu konuyu Katar Emiri Tamim bin Hamad el Sani ile de görüştüğünü sözlerine ekledi.

Macron, "Sözlerim çarpıtıldı ve Fransa, İslam ile ilgili sorunları olan bir ülke olarak yansıtıldı" dedi.

Fransız lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek istediğini belirtti.

Avrupa'nın Türkiye'ye sırtını asla dönmeyeceğini vurgulayan Macron, Türkiye'nin tutumunu değiştirmediği sürece ilişkilerin iyileşmesinin mümkün olmadığını aktardı.

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