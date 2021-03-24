Macron: Türkiye devlet kontrolündeki medya üzerinden yalanlar yayıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi devlet kontrolündeki basın organları aracılığıyla "yalanlar yaymakla" suçladı. Macron, Türkiye'nin Fransa'da 2022 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine "kamuoyunun görüşlerine tesir etmek amacıyla" yapacağı müdahalelerin ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

France 5 kanalına bir mülakat veren Macron, 2022 seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye yönelik müdahale girişimleri olacağını öne sürdü.

AFP'de yer alan habere göre, Macron, "Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Bunlar yazılı. Tehditler örtülü bir şekilde yapılmıyor" dedi.

Macron, bu müdahalenin "kamuoyunun fikirlerini etkilemeye dönük" olacağını öne sürerek, geçen yıl Ekim ayında İslam hakkında sarf ettiği sözlerin Türkiye tarafından çarpıtıldığını belirtti.

Libya ve Doğu Akdeniz gibi bazı konularda bir süredir uzlaşmak yaşayan iki ülke ilişkilerindeki gerilim Ekim ayında daha da yükselmişti. Macron, Ekim ayında 'İslamcı ayrılıkçılık' ile mücadele edip laik değerlerin savunulması için bir dizi yasa geçirme planlarını açıkladı.