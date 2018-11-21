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Maden ocağında patlama: 2 işçi yaralandı, 3 işçi mahsur (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 13:19 | Son Güncelleme

DİNAMİT PATLATMIŞLAR Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, TTK Tahlisiye Ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre ocak içerisinde 'mazotlu dinamit' patlatılmasının ardından olayın meydana geldiği tespit edildi.

DİNAMİT PATLATMIŞLAR
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, TTK Tahlisiye Ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre ocak içerisinde 'mazotlu dinamit' patlatılmasının ardından olayın meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca ocakta oluşan karbondioksit gazının işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirildi.
OCAK RUHSATSIZ
Patlamanın meydana geldiği ocağın ise ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ocak sahibi İsmail K.'nin patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı, ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi.
Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalarda ise saat 13.00 sıralarında 10'uncu saat geride kaldı. Maden işçilerinin yakınları ocak ağzında bekleyişlerini sürdürürken, sinir krizleri geçirenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

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