Madenciler, Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamalarında geçit törenine katılan gaziler ve madenciler alkışlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenkler konuldu. Gazipaşa Caddesi'ndeki geçit törenine Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri de yer aldı. Vatandaşlar, gaziler ile madencileri alkışladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla törende yer alan çocuklar da bayramı kutladı. Bu arada bir iş yerinin önüne koyulan üç boyutlu Atatürk fotoğrafıyla çok sayıda kişinin birlikte poz verdiği görüldü.

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