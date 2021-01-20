Mağazada satılanları artık kullanmayacaksınız... Ojeleri hızlıca çıkaran süngerli aseton yapımı!

Mağazalardaki en iyi asetonları alsak da tırnaklarımızda oje kalıntılarını hala görmemiz pek sürpriz değil. Neyse ki bulduğumuz çözümle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz!

Malzemeler

Küçük boy kavanoz

Seçtiğiniz renk bulaşık süngeri

1 şişe aseton

Nasıl yapılır?

Süngerlerin sert kısımlarını keserek ayırın.

Süngerleri kavanozun içine yerleştirin.

Asetonu kavanoza dökün.

İnanılmaz kolay çıkarmıyor mu?

EVDE ASETON YOKSA OJE NASIL ÇIKARILIR?

Gerekli malzemeler;

Kolonya

Tabak

Pamuk

Yapılışı

Öncelikle kolonyadan bir miktar tırnaklarımızı kaplayacak yükseklikte tabağa koyuyoruz.

Tüm tırnaklarımızı kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra yine limonlu pamuk yardımıyla ojeyi çıkartıyoruz.

Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla da kaldırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem aseton kadar etkili olamasa da yardımcı olacaktır.

KASTOR YAĞI İLE OJE ÇIKARMA

Tırnak için en yararlı oje silme yöntemi kastor yağı kullanmaktır. Ancak kastor yağını bilen ve bununla ojelerini temizleyen kişi sayısı oldukça azdır. Kastor yağını aynı aseton gibi pamuğa dökerek ojelerinizi temizleyebilirsiniz.