Mağazada satılanları artık kullanmayacaksınız... Ojeleri hızlıca çıkaran süngerli aseton yapımı!

Mağazalardaki en iyi asetonları alsak da tırnaklarımızda oje kalıntılarını hala görmemiz pek sürpriz değil. Neyse ki bulduğumuz çözümle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz!
Malzemeler
Küçük boy kavanoz
Seçtiğiniz renk bulaşık süngeri
1 şişe aseton
Nasıl yapılır?
Süngerlerin sert kısımlarını keserek ayırın.
Süngerleri kavanozun içine yerleştirin.
Asetonu kavanoza dökün.
İnanılmaz kolay çıkarmıyor mu?
Gerekli malzemeler;
Kolonya
Tabak
Pamuk
Yapılışı
Öncelikle kolonyadan bir miktar tırnaklarımızı kaplayacak yükseklikte tabağa koyuyoruz.
Tüm tırnaklarımızı kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra yine limonlu pamuk yardımıyla ojeyi çıkartıyoruz.
Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla da kaldırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem aseton kadar etkili olamasa da yardımcı olacaktır.
Tırnak için en yararlı oje silme yöntemi kastor yağı kullanmaktır. Ancak kastor yağını bilen ve bununla ojelerini temizleyen kişi sayısı oldukça azdır. Kastor yağını aynı aseton gibi pamuğa dökerek ojelerinizi temizleyebilirsiniz.
Gerekli malzemeler;
Kolonya
Tabak
Pamuk
Yapılışı
Öncelikle kolonyadan bir miktar tırnaklarımızı kaplayacak yükseklikte tabağa koyuyoruz.
Tüm tırnaklarımızı kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra yine limonlu pamuk yardımıyla ojeyi çıkartıyoruz.
Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla da kaldırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem aseton kadar etkili olamasa da yardımcı olacaktır.
Gerekli malzemeler;
Ilık su ve bir kap,
Sıvı sabun
Limon
Pamuk
Öncelikle dayanabileceğimiz sıcaklıktaki suyu kaba koyup içerisine sıvı sabun ilave ediyoruz.
Karışımın içerisinde tırnaklarımızı 5 dk kadar bekletiyoruz.
Ardından limon ile tırnaklarımızı ovalayıp pamuk yardımıyla ojeleri çıkartıyoruz.
Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla kaldırabilir ve işlemi biraz daha hızlandırabilirsiniz.
Ojenin tamamını çıkardıktan sonra vazelin gibi nemlendiriciler yardımıyla nemlendirmeyi unutmayın, sabun ve limon tırnaklarınızı kurutup zarar verebilir.
Gerekli malzemeler oje ve pamuk. Ojeyi ojeli tırnağınıza sürün ve pamuk yardımıyla silin. Ojeniz anında tırnaklarınızdan çıkacaktır.
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