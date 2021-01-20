KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Mağazada satılanları artık kullanmayacaksınız... Ojeleri hızlıca çıkaran süngerli aseton yapımı!

Mağazada satılanları artık kullanmayacaksınız... Ojeleri hızlıca çıkaran süngerli aseton yapımı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle koyu renk oje sürdüğümüzde tek sıkımlık aseton ya da süngerle yetinmiyoruz. Bu da hem zamanımızı çalıyor, hem de aseton ve pamuğumuzun vaktinden önce bitmesine neden oluyor. Ancak hemen işe yarayan bir çareyle geldik. İşte ojeleri hızlıca çıkaran aseton yöntemi.

Mağazalardaki en iyi asetonları alsak da tırnaklarımızda oje kalıntılarını hala görmemiz pek sürpriz değil. Neyse ki bulduğumuz çözümle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz!

Malzemeler

Küçük boy kavanoz
Seçtiğiniz renk bulaşık süngeri
1 şişe aseton

Nasıl yapılır?

Süngerlerin sert kısımlarını keserek ayırın.
Süngerleri kavanozun içine yerleştirin.
Asetonu kavanoza dökün.
İnanılmaz kolay çıkarmıyor mu?

Screenshot_24

EVDE ASETON YOKSA OJE NASIL ÇIKARILIR?

Gerekli malzemeler;

Kolonya
Tabak
Pamuk

Yapılışı

Öncelikle kolonyadan bir miktar tırnaklarımızı kaplayacak yükseklikte tabağa koyuyoruz.

Tüm tırnaklarımızı kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra yine limonlu pamuk yardımıyla ojeyi çıkartıyoruz.

Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla da kaldırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem aseton kadar etkili olamasa da yardımcı olacaktır.

KASTOR YAĞI İLE OJE ÇIKARMA

Tırnak için en yararlı oje silme yöntemi kastor yağı kullanmaktır. Ancak kastor yağını bilen ve bununla ojelerini temizleyen kişi sayısı oldukça azdır. Kastor yağını aynı aseton gibi pamuğa dökerek ojelerinizi temizleyebilirsiniz.

LİMON VE SİRKE İLE OJE ÇIKARMA

Gerekli malzemeler;

Kolonya
Tabak
Pamuk

Yapılışı

Öncelikle kolonyadan bir miktar tırnaklarımızı kaplayacak yükseklikte tabağa koyuyoruz.

Tüm tırnaklarımızı kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra yine limonlu pamuk yardımıyla ojeyi çıkartıyoruz.

Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla da kaldırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem aseton kadar etkili olamasa da yardımcı olacaktır.

SIVI SABUN VE LİMON İLE OJE ÇIKARMA

Gerekli malzemeler;

Ilık su ve bir kap,
Sıvı sabun
Limon
Pamuk

Öncelikle dayanabileceğimiz sıcaklıktaki suyu kaba koyup içerisine sıvı sabun ilave ediyoruz.
Karışımın içerisinde tırnaklarımızı 5 dk kadar bekletiyoruz.
Ardından limon ile tırnaklarımızı ovalayıp pamuk yardımıyla ojeleri çıkartıyoruz.
Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla kaldırabilir ve işlemi biraz daha hızlandırabilirsiniz.
Ojenin tamamını çıkardıktan sonra vazelin gibi nemlendiriciler yardımıyla nemlendirmeyi unutmayın, sabun ve limon tırnaklarınızı kurutup zarar verebilir.

OJE İLE OJE ÇIKARMA

Gerekli malzemeler oje ve pamuk. Ojeyi ojeli tırnağınıza sürün ve pamuk yardımıyla silin. Ojeniz anında tırnaklarınızdan çıkacaktır.

Kylie Jenner dudaklarının sırrı! Ameliyat masasına yatmadan dolgun göstermenin kolay yoluKylie Jenner dudaklarının sırrı! Ameliyat masasına yatmadan dolgun göstermenin kolay yolu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Olmazsa olmazları! Kalın dudaklar ve...Olmazsa olmazları! Kalın dudaklar ve...
Mürekkep lekesini İçin alternatif çözümlerMürekkep lekesini İçin alternatif çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da korku dolu anlar! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da korku dolu anlar! Hastaneye kaldırıldı

Yorumculuk yapıyordu! Survivor Panorama'dan ayrıldı mı?

Yorumculuk yapıyordu! Survivor Panorama'dan ayrıldı mı?

Usta sanatçıdan acı haber

Usta sanatçıdan acı haber

Kızının regl olduğunu duyurmuştu! 'Ritüellerle kutlama yapacağım'

Kızının regl olduğunu duyurmuştu! 'Ritüellerle kutlama yapacağım'

Makyaj yaparken dikkat! Bu hatalar 10 yaş yaşlı gösteriyor

Makyaj yaparken dikkat! Bu hatalar 10 yaş yaşlı gösteriyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kalçayı şekillendiren ve büyüten kalça estetiği nedir? Kalça estetiği nasıl yapılır?

Kalçayı şekillendiren ve büyüten kalça estetiği nedir? Kalça estetiği nasıl yapılır?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Bu dönemde orgazm daha kuvvetli oluyor ama...

Kiri de yağı da kökünden söküp atıyor!

Kiri de yağı da kökünden söküp atıyor!

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Diğer Haberler

Kylie Jenner dudaklarının sırrı! Ameliyat masasına yatmadan dolgun göstermenin kolay yolu

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Ayvayı yiyin ama çekirdeğini de atmayın! 'Ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılıyor?' diyenleri böyle alalım

Asla çöpe atmayın! Çekirdeğinden şifa fışkırıyor

Arap makyajının olmazsa olmazları! Kalın dudaklar, kalıp gibi kaşlar...

Olmazsa olmazları! Kalın dudaklar ve...

Makyaj yaparken dikkat! Bu hatalar 10 yaş yaşlı gösteriyor

Makyaj yaparken dikkat! Bu hatalar 10 yaş yaşlı gösteriyor

Bu yağlar hem saç uzatıyor, hem de saç dökülmesini önlüyor!

Hem uzatıyor hem dökülmeyi önlüyor!

Binlerce yıldır kullanılıyor, kadınlar vazgeçemiyor! Ev yapımı gül suyu tarifi (videolu)

Binlerce yıldır kullanılıyor, kadınlar vazgeçemiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.