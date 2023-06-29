SON DAKİKA | Korkulan haber geldi! Datça'da yangın çıktı: Yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı. (İHA-AA)

