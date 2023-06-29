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  4. SON DAKİKA | Korkulan haber geldi! Datça'da yangın çıktı: Yerleşim yerleri tehdit altında

SON DAKİKA | Korkulan haber geldi! Datça'da yangın çıktı: Yerleşim yerleri tehdit altında

29.06.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken çok sayıda ekip hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı. Otluk alanda çıkan yangının büyümesinden endişe edilirken Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda işçi de bölgeye sevk edildi. Rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

SON DAKİKA | Korkulan haber geldi! Datça'da yangın çıktı: Yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

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EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

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Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

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Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin” ifadeleri yer aldı. (İHA-AA)

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yangın Muğla Datça

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