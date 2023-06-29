Ülke tarihinin en büyük silah satış anlaşması onaylandı! NATO üyesi Polonya, ABD'den 15 milyar dolarlık Patriot satın alıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Polonya’ya 15 milyar dolarlık Patriot hava savunma sistemi satacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi satışını onayladığını duyurdu. Bakan Blaszczak, 48 adet Patriot M903 Füze Fırlatma Rampası, 644 adet Patriot PAC-3 MSE Füzesi, 48 adet Lançer Arayüz Verbağı Kitini (LINK), 12 adet Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensörü (LTAMDS), 12 adet LTPS enerji besleme sistemi ve birçok ekipmanı içeren satışın bedelinin 15 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Söz konusu 15 milyar dolar değerindeki satışın Polonya hava savunma sisteminin güçlendirilmesi bakımından son derece önemli olduğunu ifade eden Blaszczak, bir sonraki adım olarak ABD Kongresi'nin onayını beklediklerini söyledi.

EN BÜYÜK SİLAH SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Söz konusu 15 milyar dolar değerindeki silah satış paketi Polonya tarihindeki en büyük silah sözleşmesi olacak. Polonya'nın bugüne kadar imzaladığı en yüksek bedelli sözleşme, 2018 yılında yine ABD ile imzaladığı 208 Patriot füzesi ve 16 adet seyyar füze rampasını kapsayan 4,75 milyar dolarlık sözleşme olarak biliniyor.

'EN GÜÇLÜ ORDU' OLMAYI HEDEFLİYORLAR

Son iki yıldır özellikle savunma sanayi alanında büyük yatırımlar yapan, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerle silah tedarik anlaşmaları imzalayan Polonya, Avrupa'nın en güçlü ordularından biri olmayı hedefliyor. Varşova yönetiminin askeri harcamalarının bu yıl sonu itibarıyla 130 milyar zloti (27,7 milyar avro) düzeyinde olması bekleniyor. Ülkenin 2035'e kadar toplam 524 milyar zloti değerinde (117,6 milyar avro) askeri harcama yapması öngörülüyor

"KREMLİN BİZE SALDIRAMAZ"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, "Kremlin güçlü birine saldırmaz. Zayıf bir nokta görürlerse saldırırlar. Topçu ve zırhlı birlikler söz konusu olduğunda Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak. Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en güçlü kara kuvvetlerine sahip olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK SAYIDA TANK İÇİN ANLAŞMA YAPTILAR

Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya saldırmasının ardından Polonya medyasında, ülkenin tehlikede olup olmadığına dair haberler yer almaya başlamıştı. Savaşın başlamasından birkaç hafta sonra 5 Nisan 2022'de Varşova yönetimi, 250 Amerikan Abrams tankı satın almak üzere yaklaşık 5 milyar avroluk bir anlaşma imzaladı. Polonyalı yetkililer Temmuz 2022'de Güney Kore'den 1000 K2 Black Panther tankı ve 672 K9 Thunder obüsü almak için başka bir anlaşma imzaladı. Eylül 2022'de 96 Apache helikopteri için ABD ile anlaşma sağlayan Polonya, bunlardan 8'ini geçen ay teslim aldı. Polonya, Kasım 2022'de Güney Kore ile 218 adet K239 Chunmoo roketatar satın almak için anlaşma sağladı.

DENİZ KUVVETLERİNİ DE GÜÇLENDİRİYORLAR

Baltık Denizi'nde kısmen Rusya ile sınırı olan bir kıyı şeridine sahip Polonya, son dönemde deniz kuvvetlerini de güçlendirmek için harekete geçti. Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinden birkaç gün sonra 4 Mart 2022'de Polonya, İngiliz silah üreticisi Babcock ile 3 yeni fırkateyn için 1,4 milyar sterlinlik (1,65 milyar avro) anlaşma imzaladı. Polonya'da inşa edilecek ve Miecznik sınıfı olarak adlandırılacak savaş gemileri, Kraliyet Donanması'nın Tip 31 fırkateynlerinin benzer versiyonları olacak.

Savunma Bakanı Blaszczak, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada orduyu güçlendirmek için yoğun şekilde adımlar attıklarını belirterek, bu kapsamda yıl içinde denizaltı satın alma programını başlatacağını ifade etmişti. Polonya ordusu asker alımlarını artırmayı da hedefliyor. Geçen yıl 150 bin olan asker sayısının 2035'e kadar en az 300 bine çıkartılması hedefleniyor. Zorunlu askerliğin 2008'de kaldırıldığı ülkede, yalnızca geçen yıl 16 bin yeni asker orduya kaydoldu. Bu da 2008'den bu yana en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçti. (İHA-AA)

