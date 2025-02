Paris Moda Haftası: Elie Saab defilesine katılan ünlüler ve kombin önerileri

Paris Moda Haftası’nda Elie Saab defilesine katılan ünlü isimler, zarif ve sofistike tarzlarıyla göz kamaştırdı. Eva Longoria’nın şık ve klasik seçimleri, Hande Erçel’in modern ve cesur görünümü ve Tuba Büyüküstün’ün sade ama etkileyici tarzı, kombin önerileri için ilham kaynağı oldu. Bu stillere alternatif olarak blazer ceketler, yüksek bel pantolonlar, işlemeli bluzlar ve elbiseler düşünülebilir. Peki, bu ışıltılı görünümleri kendi gardırobunuza nasıl mı uyarlayabilirsiniz? İşte detaylar!

1. Gardırobunuza çeşitlilik katan: Defacto kadife üst

Hande Erçel, kadife siyah bir body ve şort üzerine, rengarenk boncuklarla işlenmiş transparan bir etek tercih etti. Saçlarını perçemli ve at kuyruğu şeklinde toplarken siyah çizmelerle görünümünü tamamladı. Defacto'nun bu modeli de lüks ve zamansız bir tarz yaratmak isteyenler için çok iyi bir seçenek. Yumuşak dokusu ve minimal tasarımıyla hem gece hem de gündüz şıklığınıza uyum sağlayan üstü, yüksek bel pantolonlar veya ceketlerle kombinleyerek günlük stilinize adapte edebilirsiniz.

“Kalite çok iyi.”

“Harika bir ürün.”

2. Modern ve güçlü: adL Night Zoom Asimeterik Pileli Ceket

Derin dekolteli siyah bir ceket ve etek giyen Tuba Büyüküstün, dizüstü çizmeler ve açık renkli çantasıyla kombinini tamamladı. Büyüküstün’ün Paris’teki cesur ama sofistike tarzından ilham alarak seçtiğimiz adL Night Zoom Asimetrik Pileli Ceket de modern kadının güçlü duruşunu yansıtıyor. Metal aksesuar detayları ve asimetrik kesimiyle farklı ve iddialı bir siluet sunan ceket, etkili bir görünüm yakalamak isteyenler için mükemmel bir seçim. Her ortamda fark yaratabileceğiniz ceketi, dar kesimli bir pantolon, topuklu bot ve minimal takılarla gündüzden geceye kolayca uyarlayabilirsiniz.

“Çok beğendim, çok güzel oldu pantolonuyla birlikte. Çok şık ve asil bir duruşu var, mat saten bir kumaşa sahip.”

“Çok şık ama bir beden büyük alınmalı.”

3. Fark yaratan: Twist Sogan Desen Blazer Ceket

Defileye beyazlar içinde katılan Rosie Huntington-Whiteley, tüm gözleri üzerinde topladı. Rosie'nin sade ama etkili kombininden ilham alan Twist Slogan Desen Blazer Ceket de rahat kesimi ve slogan desenli detaylarıyla şehirli kadınların favorisi olmaya aday! Günlük kombinlerde jean pantolonlarla ya da klasik kesim kumaş pantolonlarla, casual bir görünümde ise sneaker veya topuklu ayakkabılarla kombin yaparak stilinize yön verebilirsiniz. Özel davetlerden sokak stiline kadar her ortamda sizi ön plana çıkaracak ceket, stil sahibi kadınların dolabında mutlaka yer almalı!

“Müthiş! Beyaz blazer alacaksanız kesinlikle düşünmeden tercih edebilirsiniz.”

“Çok kaliteli. Fiyatını fazlasıyla karşılıyor.”

4. Sofistike ve zarif: Koton Slim Fit İspanyol Paça Kumaş Pantolon

Poppy Delevingne, panço benzeri bir üst, pantolon ve kedi gözü güneş gözlükleri içeren tamamen siyah bir takım giydi. Minimalist siyah bir çanta ile görünümünü tamamlayan modelin stilinden ilhamla seçtiğimiz pantolon, yüksek bel ve geniş paça kesimi sayesinde bacak boyunuzu uzun gösterirken vücut hatlarınıza da hoş bir uyum sağlıyor. Gündüzden geceye rahatlıkla adapte olabilen parçayı kolsuz bir yelek, beyaz gömlek veya blazer ceketle tamamlayarak ofis stiliniz oluşturabilir, stiletto ve çantalarla da modern ve dikkat çekici bir dokunuş katabilirsiniz.

“Modelin üzerinde daha bol duruyordu. Bende biraz daha oturdu. Ne bol ne dar oldu.”

“58/171, paça boyu 2 cm falan uzun geldi, terziye götüreceğim.”

5. Klasik ve zamansız tasarım: Ipekyol Keten Kruvaze Blazer Ceket

Amerikalı film ve sinema yıldızı Eva Longoria, Elie Saab defilesine işlemeli beyaz ceket ve pantolon takımıyla katıldı. Görünümünü minimal takılarla tamamlayan ünlü ismin ceketine alternatif olarak kırık beyaz tonu, vatkalı yapısı ve kruvaze kesimiyle güçlü bir siluet sunan Ipekyol ceketi listemize ekledik. Keten kumaşı sayesinde yaz aylarında da şıklığınızı korumanıza yardımcı olan ceketi, jean pantolonlarla günlük kombinler için kullanabilir veya ince bantlı topuklu ayakkabılar ve minik bir clutch çanta ile davetlerde tercih edebilirsiniz.

“Keten güzel bir ceket, tam beden alabilirsiniz.”

“Kalıbı ve duruşu gayet iyi.”

6. Kombinlerinize hareket katın: Mesfeno Kadın Yüksek Bel Esnek Çift Pile Palazzo Pantolon

Diğer pek çok katılımcı gibi beyaz bir takım elbise giyen Sandra Shehab, aksesuar olarak siyah bir gözlük ve bordo renk oje tercih etti. Biz de kadın giyiminin vazgeçilmezi olan beyaz renkli bir palazzo pantolona seçkimizde yer verdik. Likralı esnek kumaşıyla hareket özgürlüğü yaşatırken ütü izi sayesinde her zaman bakımlı bir görünüm sağlayan Mesfeno pantolon, hem ofiste hem günlük hayatta kullanılabilir. Uzun pelerin ceketler veya işlemeli crop bluzlarla kombinleyebileceğiniz pantolonu, stiletto ve zarif bir clutch çanta ile tamamlayarak davetler için her an hazır hissedebilirsiniz!

“Kalitesi harika ama kalıp büyük.”

7. Ofis ve günlük hayatta kullanabileceğiniz: Koton Gömlek Elbise

Ellie Bamber, kalın bir deri kemer taktığı ceket elbiseyi, stiletto ayakkabılar ve renkli pilot gözlüklerle birlikte kullandı. Oyuncunun elbisesine alternatif olarak kombin yapabileceğiniz Koton Gömlek Elbise'nin pileli, uzun kollu ve kapak cep detaylarıyla siz de ofisten davetlere kadar her yerde stilinizi konuşturabilirsiniz. Pamuklu gabardin kumaşının yanında gömlek yaka ve düşük omuz kesimi ile modern bir hava yaratan elbiseyi, çanta ve zarif topuklu ayakkabı ya da diz altı çizmelerle kombinleyerek şıklığınızı vurgulayabilirsiniz.

“A kesim bir elbise oluşu vücut tipine oturması için ideal.”

“Kumaşı çabuk kırışıyor o da pamuklu olduğu için sanırım. Onun dışında kalıbı tam güzel ürün.”

8. Feminen görünümler yaratmak için: Bymaestro Saten Bluz Gömlek ve Etek Takım

Filipinli bir aktris olan Heart Evangelista, defilede farklı bir set tercih etti. Somon renkli bir bluz ve etek takımı giyen oyuncu, kombinini süet bot, ışıltılı küpe ve çantayla tamamladı. Bymaestro markasının saten bluz ve etek takımı da vücut hatlarınızı sararak her ortamda göz alıcı bir duruş sergiler. Yüksek bel etek ve bağlama detaylı bluzuyla her vücut tipine uyum sağlayan takımı, minimal aksesuarlar, topuklu ayakkabılar veya sandaletlerle mükemmel bir kombin oluşturabilirsiniz.

9. Modern ve dinamik: Ipekyol Triko Bluz

Beyaz tonlarını kullandığı kombiniyle dikkat çeken Sonam Kapoor Ahuja, triko bluz ve etek takımını diz üstü botlar ve krem rengi bir kabanla tamamladı. Biz de oyuncunun triko kumaşından ilham alarak Ipekyol’dan bir bluz seçtik. Bisiklet yaka ve rahat kesimiyle her gün kullanabileceğiniz parçayı, maksi boy etekler ve palazzo pantolonlarla kombinleyerek kendi tarzınıza adapte edebilirsiniz. Ayrıca, altın tonlarındaki aksesuarlar, loaferlar veya topuklu çizmelerle tamamlayarak hem klasik hem de modern bir hava yakalayabilirsiniz.

10. Yıllarca vazgeçemeyeceğiniz o parça: Koton Crop Tüvit Ceket

Elie Saab'dan kristal fiyonklu süslemeli ceket ve etek takımını giyen Adèle Simphal, görünümünü siyah bantlı ayakkabılar ve sade küpelerle tamamladı. Oyuncunun giydiği ceketin havasını taşıyan tüvit bir ceketi alternatif olarak listemize ekledik. Koton’un crop modeli, çıtçıt kapaması ve kapaklı cep detayları ile klasik tüvit ceketlere sportif bir dokunuş ekliyor. Monokrom kombinler ve yüksek belli pantolonlarla tamamlayarak Parisian chic bir stil elde edebileceğiniz ceketi, özel günlerde midi saten etek ve zarif topuklularla kombinleyerek couture havasını da artırabilirsiniz!

“Çok şık ve cool bir görüntüsü var. Açıkçası ben çok beğendim.”

“Ürün çok güzel ancak bir beden büyük alın.”

