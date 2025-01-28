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"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor'daki o isme aşkını ilan etti! 'Oyun alanına geliyordum ya...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 14:36
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Son dönemde özel hayatıyla sık sık adından söz ettiğimiz Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, Survivor sunucusu Murat Ceylan hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Nefise, 'Ne Kenan İmirzalıoğlu, Ne Kıvanç Tatlıtuğ. Bence Türkiye’nin en yakışıklısı Murat.' diyerek adeta aşkını ilan etti.

"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor'daki o isme aşkını ilan etti! 'Oyun alanına geliyordum ya...'

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça bahsettiğimiz Nefise Karatay son dönemde özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Dominik'teyken Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesiyle adından söz ettiğimiz Nefise Karatay yarışmanın ardından Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına çok sinirlenmişti.

nefisee

CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.

Nefise Karatay şimdi de Survivor sunucusu Murat Ceylan'ı öve öve bitiremedi. Bir mekanda görüntülenen Nefise MagazinBurada'ya özel açıklamalar da bulundu.

murat ceylan

'GÖZÜMÜ ONDAN ALAMAM'

Nefise, Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada, ''Murat Ceylan'ı inanılmaz beğeniyorum. Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu diyorlar. Murat Ceylan. İnanılmaz yakışıklı. Oyun alanına geliyordum ya adama bakıyorum enerjim fulleniyordu. Hayalim. Gözümü ondan alamam, çok fazla da bakmam. O giyiniş, fizik. Surat hareketleri... İçten söylüyorum. Her erkeğe de bunu söylemem. Allah her yerini özene bezene yaratmış. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği olabilir. İnanılmaz yakışıklı. Ben her erkeğe de iltifat etmem. Bu erkek her yerde bulunmaz.'' ifadelerini kullandı.

nefise

YORUM YAĞDI

Nefise Karatay'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin bu sözlerine sosyal medyada; 'yürümemiş koşmuş', 'çok doğru söylemiş', 'aşkını ilan etmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Nefise Karatay Murat Ceylan
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