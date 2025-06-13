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Yazın en iddialı rengiyle tanışın! İşte Butter Yellow stil önerileri
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Yazın en iddialı rengiyle tanışın! İşte Butter Yellow stil önerileri

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Yazın kendini iyice hissettirdiği bu günlerde dolaplarımız da yeni renklerle canlanıyor! Bu sezonun en dikkat çeken rengi ise “butter yellow” yani yumuşacık bir sarı tonu. Ne çok iddialı ne de sönük… Güneş gibi ışıldayan bu renk, keten eteklerden oversize gömleklere, salaş tişörtlerden büstiyerlere kadar birçok parçaya enerjik bir dokunuş katıyor. Biz de bu renkteki parçalarla yaza yakışır kombinler yapmak için harika bir liste oluşturduk. Daha fazlası için gelin, içeriğe geçelim!

Yazın enerjisi kendini göstermeye başlamışken sizin için bu sezonun öne çıkan, butter yellow tonlarına sahip en güzel kıyafetlerini bir araya getirdik. Hem sıcak havalara uyum sağlayacak hafif kumaşlarıyla hem de trend duruşlarıyla dolabınızda yer bulacak parçalarla, yaz boyunca stilinizden ödün vermeden rahat hissedebilirsiniz. Üstelik hem açık tenlilere hem bronzlaşan ciltlere çok yakışıyor hem de kombinlemesi oldukça kolay! Hazırsanız, göz alıcı sarı tonuyla ışıldayan parçalara birlikte göz atalım ve gardırobumuzu yaza hazırlayalım!

1. Farklı kombinler yapabileceğiniz: Grimelange Delfino Oversize Uzun Gömlek

2

Butter yellow tonlarıyla yaz enerjisini yansıtan Grimelange Delfino gömlek, hafifliğiyle sıcak havaların kurtarıcı parçalarından biri oluyor. Oversize kalıbı ve ince dokuması sayesinde vücudu sarmadan rahat bir duruş sunuyor. %100 organik pamuk içeriğiyle terletmeyen gömlek, hem sürdürülebilir hem de ferah bir alternatif arayanlar için birebir. Şortlarla ya da basic bir crop tişört üzerine açık şekilde giyilerek de şık ve salaş kombinler yaratılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Gömleğin mankendeki gibi durduğunu söyleyen kullanıcılar, ürünün canlı sarı rengini çok beğeniyor. Kalıbının geniş olduğunu belirtenler gömleğin jean parçalarla birlikte güzel kombinler ortaya çıkaracağından da bahsediyor.

Ürünü İncele

Grimelange gömleğin yanında DeFacto Oversize Fit Keten Karışımlı Kısa Kollu Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Yazın vazgeçilmezi: DeFacto Keten Karışımlı Şort

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Butter yellow tonuna göz kırpan DeFacto şort, keten ve viskoz karışımlı doğal dokusuyla cildinize nefes aldırırken yüksek bel detayıyla beli toparlayıp zarif bir siluet yaratıyor. Tişörtler, crop bluzlar ya da gömleklerle kolayca kombinlenebilir, ister deniz kenarında ister şehirde günlük koşturmacada size eşlik eder. Cepli tasarımıyla hem pratik hem tarz olan DeFacto şort, yaz gardırobunuzda kesinlikle yer açmanız gereken bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

Defacto şortun kumaşı ve modelini güzel bulan pek çok kullanıcı, bedeninin tam kalıp olduğunu söylüyor. "Rengi de harika." ve "Çok tatlı rengi, duruşu da güzel." yorumlarını yapanlar, şortun kurtarıcı bir parça olduğunu ifade ediyor.

Ürünü İncele

DeFacto şortun yanında Koton Yüksek Bel Cepli Pile Detaylı Mini Saten Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Doğallıktan gelen zarafet: Jimmy Key Loose Keten Bluz

4

Yazın vazgeçilmez kumaşı keten, butter yellow renginin taze dokunuşuyla canlanıyor! Hafif yapısıyla ferah tutan Jimmy Key’in bol kesim kısa keten bluzu, V yaka detayı ve askılı formuyla sıcak günlerde serin bir görünüm oluşturmanıza yardımcı oluyor. Keten şortlarla kombinleyip doğal bir görünüm elde edebilir ya da midi eteklerle giyebilirsiniz. Gardırobunuzda hem rahat hem zarif bir parça arıyorsanız Jimmy Key bluz harika bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

Bluzun kumaş kalitesini güzel bulan kullanıcılar, iç gösterdiğini ama uygun çamaşırla giyilirse sorun olmadığını vurguluyor. Bluzun tam kalıp olduğunu söyleyen kullanıcılar, askılarının ayarlanabilir oluşunu da çok seviyor.

Ürünü İncele

Jimmy Key bluzun yanında DeFacto Regular Fit Gömlek Yaka Keten Karışımlı Kolsuz Bluz ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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4. Zahmetsiz kombinler için: SelectModa Yandan Yırtmaçlı Elbise

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Butter yellow tonlarındaki SelectModa yandan yırtmaçlı elbise, yazın enerjisini yansıtan sade ama etkileyici bir parça. Yumuşak viskon kumaşıyla cildi sarıp sarmalarken elastan oranı sayesinde esnek bir yapıya sahip. Günlük kombinlerde beyaz spor ayakkabıyla spor bir tarz yakalayabilir, hasır çanta ve sandaletle yaz akşamlarına uygun hale getirebilirsiniz. Ne giyeceğinizi bilemediğiniz günlerde çok işinize yarayacak elbise, konforu ve stili bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kumaşı kaliteli, çok rahat bir elbise." diyen kullanıcılar, ürün hakkında "Tam kalıp. Yazlık, tiril tiril." yorumunu da yapıyor. Yaz akşamları için ideal bulunan elbisenin hafif, yumuşacık ve ultra esnek kumaşıyla üste yapışmadığı da belirtiliyor. Ayrıca pek çok kişi rengini de çok güzel bulduklarını vurguluyor.

Ürünü İncele

SelectModa elbisenin yanında DeFacto Gündelik Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Kombininize feminen bir dokunuş: Gob London Yırtmaçlı Midi Etek

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Butter yellow tonuyla güneş gibi parlayan Gob London midi etek, yaz boyunca stilinize zarif bir dokunuş katmak için birebir. Yüksek bel yapısıyla beli toparlarken yırtmaç detayıyla feminen bir hava kazanıyor. Günlük kombinlerde sade bir bluz ya da askılı üstle eşleştirilerek konforlu bir görünüm yaratılabilir. Hem iş ortamında hem arkadaş buluşmalarında kullanılabilecek etek, gardırobunuzun joker parçalarında olmaya aday.

Ürünü İncele

Gob London eteğin yanında Koton Katlı Çiçekli Mini Etek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Güneş gibi parlamak için: Twist Bağlama Detaylı Büstiyer

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Butter yellow tonlarını andıran sıcak sarı rengiyle Twist’in bağlama detaylı büstiyeri, yaz kombinlerinin enerjisini yükseltiyor. Dar kesimiyle vücuda oturan parça, yüksek bel şortlarla, bol pantolonlarla ya da keten eteklerle kolayca kombinlenerek hem şehirde hem tatilde şıklığı yakalamanızı sağlıyor. %100 pamuk kumaşı sayesinde gün boyu ferahlık sunarken minimal tasarımıyla hem spor hem de estetik bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

Twist büstiyerin yanında Adidas Aeroimpact Luxe Training Light Support Büstiyer ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Hareket özgürlüğü yaratan: Adidas ESS WR Sshort Şort

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Yazın enerjisine uyum sağlayan Adidas şort, esnek yapısıyla gün boyu rahatlık yaşatıyor. Bol kesimi ve yuvarlak kenarlı yırtmaçlarıyla hareket özgürlüğü verirken yumuşacık kumaşıyla cilde nefes aldırıyor. Esnek bel bandıyla hem konforlu bir oturuşu var hem de aktif günlerde destek veriyor. Spor kombinlerde oversize tişörtlerle, günlük kullanımda ise crop üstlerle kolayca tamamlanabilir.

Ürünü İncele

Adidas şortun yanında DeFacto Kare Yaka Keten Karışımlı Askılı Midi Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Sade ama dikkat çekici: Jack and Jones Jxandrea Tişört

9

Sarı-bej tonuyla butter yellow trendine göz kırpan Jack and Jones tişört, %100 pamuklu yapısı sayesinde hem doğallığı hem de konforu bir arada sunuyor. Basic ama şık duruşuyla jeanlerle, keten şortlarla ya da oversize eteklerle zahmetsizce kombinlenebiliyor. Yarım kol kesimi ve salaş yapısı ile sıcak yaz günlerinde serin kalmanızı sağlarken sade bir stil isteyenler için de kurtarıcı bir parça oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, tişörtün kalitesini ve rengini çok beğeniyorlar. Spor salonuna uygun olduğunu söyleyen kullanıcılar, gecelik veya mayo üzerine giymek için de kullanılabileceğini belirtiyor. Bunun yanında yıkama sonrası herhangi bir değişme olmadığını söyleyenler tişörtün ince kumaşının kırışmaya müsait olduğunun da altını çiziyor.

Ürünü İncele

Jack and Jones tişörtün yanında DeFacto Sıfır Kol Fitilli Crop Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Zamansız bir parça: Mina Aise Crop Gömlek

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Sezonun gözdesi butter yellow' yakın bir sarı tonuna sahip olan Mina Aise crop gömlek, sade ama etkili bir stilin anahtarı. Modern kesimiyle hem gündüz gezmelerinde hem de akşam dışarı çıkarken kurtarıcı bir parça olarak tercih edebilirsiniz. Pamuk içeriği sayesinde yumuşacık dokusuyla gün boyu rahat ettiren gömlek, düz yapısıyla ister yüksek bel kot bir şortla ister pileli eteklerle zahmetsizce kombinlenebilir. Yaz akşamları için şık bir parça arıyorsanız Mina Aise gömleğe bir göz atmak isteyebilirsiniz!

Ürünü İncele

Mina Aise gömleğin yanında Pastel oje ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Zarif duruşuyla: LTB Fallon Pantolon

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Butter yellow detaylı kombinlere eşlik edebilecek açık tonlu LTB denim pantolon, klasik yapısının yanında gün boyu konfor sunan bir kalıba sahip. %92 pamuklu yapısıyla cilde dost olan ve esnek yapısıyla hareket özgürlüğü sağlayan Fallon pantolon, hem sade tişörtlerle hem de gömleklerle uyumlu. Özellikle çizgili crop bluzlar ya da oversize gömleklerle kombinlendiğinde stilinizi bir adım öne çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

LTB pantolonun yanında Jack & Jones Jxabbie Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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