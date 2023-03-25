Mahkemede ifade vermeye çağrılan kadın bir anda kuzu gibi melemeye başladı! Konuşmayı unuttuğu iddia edilince...

Kenya’daki mahkemenin ifadesine başvurduğu görgü tanıklarından birinin konuşmayı unutması ilginç anlar yaşattı. Mahkeme salonuna gelen kadın sorulara meleyerek cevap vermeye başladı. Mahkeme salonunda bulunanlar genç kadına inanmadıklarını dile getirirken kadının avukatı onu konuşmayı unuttuğunu söyleyerek savundu.

ÜLKEDE GÜNDEM YARATTI

Mahkemede ifade verdiği sırada konuşmayı unutan kadın ülkede bir anda infial yarattı. Yerel basında yer alan haberlere göre davanın kilit ismi olan görgü tanığının konuşmaması üzerine davaya daha fazla devam edilemedi.