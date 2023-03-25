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  4. Mahkemede ifade vermeye çağrılan kadın bir anda kuzu gibi melemeye başladı! Konuşmayı unuttuğu iddia edilince...

Mahkemede ifade vermeye çağrılan kadın bir anda kuzu gibi melemeye başladı! Konuşmayı unuttuğu iddia edilince...

25.03.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’nın Machokas bölgesinde görülen bir davada mahkeme şahitlerin dinlenmesini istedi. İfade vermeye çağrılan bir görgü tanığını aniden konuşmayı unutarak kuzu gibi melemeye başlaması herkesi şaşkına çevirdi. Kadın akrabaları bir anda konuşmayı unuttuğunu söyleyerek genç kadını korumaya çalıştı.

Mahkemede ifade vermeye çağrılan kadın bir anda kuzu gibi melemeye başladı! Konuşmayı unuttuğu iddia edilince...

Kenya’daki mahkemenin ifadesine başvurduğu görgü tanıklarından birinin konuşmayı unutması ilginç anlar yaşattı. Mahkeme salonuna gelen kadın sorulara meleyerek cevap vermeye başladı. Mahkeme salonunda bulunanlar genç kadına inanmadıklarını dile getirirken kadının avukatı onu konuşmayı unuttuğunu söyleyerek savundu.

ÜLKEDE GÜNDEM YARATTI

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Mahkemede ifade verdiği sırada konuşmayı unutan kadın ülkede bir anda infial yarattı. Yerel basında yer alan haberlere göre davanın kilit ismi olan görgü tanığının konuşmaması üzerine davaya daha fazla devam edilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya mahkeme kuzu

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